В Киеве вводят новые ограничения на дорогах — Finance.ua

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В Киеве вводят новые ограничения на дорогах

Технологии&Авто
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В Киеве вводят новые ограничения на дорогах
В Киеве вводят новые ограничения на дорогах
На дорогах Киева из-за жары ввели ограничения на движение для тяжеловесного транспорта.
Об этом патрульная полиция Киева сообщает в Телеграме.
«На территории столицы введен тепловой режим. Временное ограничение дорожного движения распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу», — говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что время действия ограничения может меняться в соответствии с температурным режимом.
«Главная цель этих мер — сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду», — отметили полицейские.
По материалам:
MMR
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