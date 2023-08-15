В Киеве вводят новые ограничения на дорогах — Finance.ua

В Киеве вводят новые ограничения на дорогах Сегодня 11:33 — Технологии&Авто

В Киеве вводят новые ограничения на дорогах

На дорогах Киева из-за жары ввели ограничения на движение для тяжеловесного транспорта.

Об этом патрульная полиция Киева сообщает в Телеграме.

«На территории столицы введен тепловой режим. Временное ограничение дорожного движения распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу», — говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что время действия ограничения может меняться в соответствии с температурным режимом.

«Главная цель этих мер — сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду», — отметили полицейские.

MMR По материалам:

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