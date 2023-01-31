В Киеве возобновят движение трамваев с Троещины — Кличко — Finance.ua
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В Киеве возобновят движение трамваев с Троещины — Кличко

Казна и Политика
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С 31 января на Троещине в Киеве возобновят движение два трамвая — таким образом, два временных автобусных маршрута, заменявших трамваи, прекратят курсировать.
Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
«Благодаря совместной работе энергетиков и транспортников продолжаем постепенно возобновлять движение электротранспорта столицы. В середине января в городе возобновили работу два маршрута Борщаговской линии скоростного трамвая № 1 и № 3».
Теперь запускаем еще два трамвайных маршрута. На жилом массиве Троещина", — написал Кличко.
Во вторник, 31 января, возобновят движение трамваи:
  • № 5 «ул. Сержа Лифаря — станция Троещина-2»
  • № 28 «ул. Милославская — станция метро «Лесная».
В то же время временные автобусные маршруты №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, которые заменяли трамваи, перестанут курсировать.
По материалам:
Економічна Правда
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