В Киеве возобновили строительство метро на Виноградарь — Finance.ua

В Киеве возобновили строительство метро на Виноградарь Сегодня 17:39 — Казна и Политика

В Киеве возобновили строительство метро на Виноградарь, Фото: Autostrada

Компания «Автострада» начала работу над продолжением строительства Сырецко-Печерской линии метро на столичный жилмассив Виноградарь.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в целом предусмотрено строительство двух станций — «Мостицкая» и «Варшавская».

Участок от станции «Сырец» до станции «Мостицкая» будет прокладываться закрытым способом — методом туннельной проходки. От «Мостицкой» до «Варшавской» — открытым способом.

Фото: Autostrada

Сообщается, что общая протяженность строительства (от ст. «Сырец» до ст. «Варшавская») составляет 3,78 км.

На участке «Мостицкая» — «Варшавская» специалисты компании «Автострада» продолжают строительство уникального для Украины двухъярусного прямоугольного монолитного тоннеля.

«Такая конструкция обусловлена ​​спецификой инфраструктуры плотно застроенного жилого района. Сейчас разрабатываем котлован и монтируем систему креплений для дальнейшего строительства тоннеля. На забетонированных участках, оставшихся от предыдущего подрядчика, продолжаем обустраивать ремонтно подходящую гидроизоляционную систему из ПВХ-мембраны, которую можно восстанавливать даже после ввода объекта в эксплуатацию», — объясняют в компании.

Фото: Autostrada

Там добавляют, что такая гидроизоляция была использована при строительстве участка тоннеля между станциями «Лыбидская» и «Демеевская».

Также на готовых участках тоннеля специалисты выполняют обратную засыпку грунтом. На других строительных площадках ведутся подготовительные работы. В общей сложности объект включает 6 строительных участков.

В «Автостраде» отмечают, что сооружение метро на Виноградарь компания начала за собственные оборотные средства, без авансов.

Отметим, компания «Автострада» была признана победителем процедуры закупки по строительству метро на Виноградарь в Киеве.

Стоимость работ составляет 13,78 миллиарда гривен, а завершить строительство планируется через 2,5 года.

Напомним, в декабре 2023 года из-за срыва указанных сроков «Киевский метрополитен» расторг договор с подрядчиком («Киевметрострой») на строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь.

В ноябре 2018 года Киевский метрополитен и «Киевметрострой» заключили договор, а закончился он 11 декабря 2023 года.

Метрополитен успел заплатить 4 миллиарда гривен (включая НДС). После окончания всех судебных дел часть аванса должна вернуться на бюджетный счет столичного метрополитена.

В декабре 2022 года полиция сообщила, что ведет расследование расхищения 530 млн грн на строительстве метро на Виноградарь.

Діло По материалам:

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