В Киеве владельцы жилья, приютившие переселенцев, могут получить компенсацию от государства — Finance.ua

В Киеве владельцы жилья, приютившие переселенцев, могут получить компенсацию от государства

Сегодня 12:03 — Казна и Политика

В Киеве можно получить компенсацию расходов на временное размещение внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Чтобы получить компенсацию, горожане, разместившие вынужденных переселенцев, должны самостоятельно внести сведения о жилье, доступном для бесплатного размещения внутренне перемещенных лиц, в , горожане, разместившие вынужденных переселенцев, должны самостоятельно внести сведения о жилье, доступном для бесплатного размещения внутренне перемещенных лиц, в веб-ресурс «Прихисток»

Также эта информация может быть внесена соответствующей райгосадминистрацией после подачи соответствующего заявления собственника жилья.

Заявление в произвольной форме с указанием фамилии, имени и отчества от каждого размещенного лица нужно подать в ЦПАУ Киева.

Куда подать. Заявление подается по местонахождению жилого помещения.

Соответствующее заявление подается и в день прекращения размещения внутренне перемещенных лиц или изменения их количества с указанием возможности в дальнейшем размещать внутренне перемещенных лиц в этом жилом помещении.

Для получения компенсации лицо, разместившее внутренне перемещенных лиц, не позднее 5 дней со дня окончания отчетного месяца подает в ЦПАУ заявление в установленной форме и предъявляет соответствующие документы, перечень которых размещен на сайте.

ЦПАУ города Киева работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Всю актуальную информацию можно получить по телефонам горячей линии call-центра: 202-60-38, 202-60-39.

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