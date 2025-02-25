В Киеве строят первую подземную школу: за 332 миллиона — Finance.ua

В Киеве строят первую подземную школу: за 332 миллиона
В Киеве строят первую и самую большую в городе подземную школу. Сооружение должно появиться в Днепровском районе столицы уже этой осенью.
ТСН.ua выяснял, дна самом ли деле строится именно подземное учебное заведение и чем оно будет отличаться от обычной школы.
Противорадиационное укрытие
Как заверили нас в управлении образования Днепровского района, рядом со школой № 183 по улице Юности, строится сооружение двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. То есть, его можно будет использовать во время воздушных тревог и в случае радиационной угрозы.
Сколько стоит и на какое количество рассчитано
Чиновник добавляет, что общая стоимость строительства составляет более 332 миллионов гривен.
«Сооружение двойного назначения рассчитано на 1190 учащихся и 123 педагогических работника и обслуживающий персонал школы. То есть, на всю численность учебного заведения вместе со взрослыми», — отмечает Иван Брыжко.
Как можно использовать в мирное время
Он добавляет, что назвать объект подземной школой можно только с большой натяжкой.
Это не строительство подземной школы в прямом смысле, а именно строительство сооружения двойного назначения. В условиях войны они строятся в Киеве и работают как укрытие, где дети могут учиться во время тревоги. Это именно постройки двойного назначения. После войны, в мирное время там можно размещать разнообразные кружки, спортивные секции, проводить занятия по внеклассному школьному образованию и даже вести некоторые уроки. Но назвать это подземной школой — будет не совсем верно", — замечает Иван Брыжко.
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