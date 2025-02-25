В Киеве строят первую подземную школу: за 332 миллиона — Finance.ua

В Киеве строят первую подземную школу: за 332 миллиона Сегодня 17:23 — Казна и Политика

В Киеве строят первую подземную школу: за 332 миллиона

В Киеве строят первую и самую большую в городе подземную школу. Сооружение должно появиться в Днепровском районе столицы уже этой осенью.

ТСН.ua выяснял, дна самом ли деле строится именно подземное учебное заведение и чем оно будет отличаться от обычной школы.

Противорадиационное укрытие

Как заверили нас в управлении образования Днепровского района, рядом со школой № 183 по улице Юности, строится сооружение двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия. То есть, его можно будет использовать во время воздушных тревог и в случае радиационной угрозы.

Сколько стоит и на какое количество рассчитано

Чиновник добавляет, что общая стоимость строительства составляет более 332 миллионов гривен.

«Сооружение двойного назначения рассчитано на 1190 учащихся и 123 педагогических работника и обслуживающий персонал школы. То есть, на всю численность учебного заведения вместе со взрослыми», — отмечает Иван Брыжко.

Как можно использовать в мирное время

Он добавляет, что назвать объект подземной школой можно только с большой натяжкой.

Это не строительство подземной школы в прямом смысле, а именно строительство сооружения двойного назначения. В условиях войны они строятся в Киеве и работают как укрытие, где дети могут учиться во время тревоги. Это именно постройки двойного назначения. После войны, в мирное время там можно размещать разнообразные кружки, спортивные секции, проводить занятия по внеклассному школьному образованию и даже вести некоторые уроки. Но назвать это подземной школой — будет не совсем верно", — замечает Иван Брыжко.

ТСН По материалам:

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