В Киеве стартовали тендеры на ремонт пешеходного моста и перехода (бюджет) — Finance.ua
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В Киеве стартовали тендеры на ремонт пешеходного моста и перехода (бюджет)

Казна и Политика
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В Киеве объявлены тендеры на проведение текущего ремонта двух объектов — пешеходного моста по ул. Николая Голего и пешеходного перехода на Столичном шоссе возле СТО-3.

Какие объекты отремонтируют

  • Пешеходный мост на ул. Николая Голего был построен в 2004 году. С тех пор капитальный ремонт не производился, что привело к образованию дефектов в несущих конструкциях. Задержка ремонта может привести к дальнейшему разрушению отдельных элементов и всей постройки.
Ожидаемая стоимость закупки — 48,47 млн грн. Подрядчика изберут по результатам процедуры закупки.
  • Пешеходный переход на Столичном шоссе у СТО-3 был построен в 2006 году. Отсутствие капитального ремонта привело к возникновению дефектов в несущих конструкциях. Своевременное проведение текущего ремонта поможет предотвратить дальнейшую деградацию сооружения.
Ожидаемая стоимость закупки — 39,26 млн грн. Подрядчика определят по результатам процедуры закупки.

О ремонтных работах

На обоих искусственных сооружениях проект предусматривает ремонт:
  • пролетных строений;
  • опор;
  • пешеходной части сооружения;
  • лестницы.
На пешеходном мосту по ул. Николая Голего также предусмотрен ремонт лифтовых шахт.
Прием предложений продлится до 29 марта 2025 года.
По материалам:
Діло
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