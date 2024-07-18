В Киеве разоблачили группу мошенников, которые переписывали на себя недвижимость — Finance.ua

В Киеве разоблачили группу мошенников, которые переписывали на себя недвижимость Сегодня 13:38 — Криминал

В Киеве разоблачена группа мошенников, создавших схему скрытой перерегистрации недвижимости на сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование

Схема

К регистраторам приходят по инвестиционным договорам от застройщика, которым может быть 15−10 лет, и требуют зарегистрировать право собственности на недвижимость. Как говорится в материалах суда, иногда используют фальшивые документы. Более того, в отдельных случаях через Минюст отменяли предварительную регистрацию.

В схемах, уже расследованных правоохранителями, фигурирует Сергей Шепелев, директор компании «Ветсенс». На определенный период он стал владельцем «ТРЕСТ Киевгорстрой-1». Это компания, которая в нулевых годах построила много многоэтажек в Оболонском районе столицы.

Шепелев ранее был зарегистрирован в Донецке, а «ТРЕСТ Киевгорстрой-1» владел в партнерстве с Олегом Алташиным, который, согласно данным YouCotrol, был зарегистрирован в Луганске. Оба — уже бывшие бенефициары.

«Эта схема появилась очень давно. Расскажу на примере. Условно, вы заключили инвестиционный договор с застройщиком, дом построили, на вас зарегистрировали право собственности на квартиру. Проходит 10 лет, вы спокойно живете, но компания, с которой вы заключали договор об инвестировании, меняет владельца. Тогда они идут в Министерство юстиции и отменяют регистрационные действия, в результате которых вы получили квартиру. Потом квартиру перепродают, к вам приходят со словами: „Это моя квартира, почему вы здесь живете?“ И вам нужно идти в суд и доказывать, что это ваша квартира и вы за нее платили», — рассказывает адвокат Александр Собкович.

Он уже несколько лет занимается расследованием подобных схем.

По данным YouCotrol, Сергей Шепелев отмечается как один из бывших руководителей ООО «Укоинвестстрой». Многим киевлянам известна эта компания, входившая в группу пресловутого застройщика Анатолия Войцеховского. Пока нет подтверждений, что именно Войцеховский является автором ноу-хау своего бывшего менеджера, который получил контроль над ЧАО «Трест Киевгорстрой-1». Впрочем, попытка задним числом пересмотреть право собственности на объекты, построенные десятилетие тому назад, является новым вызовом для столичного рынка недвижимости.

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