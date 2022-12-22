В Киеве продолжаются аварийные отключения света, ситуация до сих пор тяжелая — Finance.ua

В Киеве продолжаются аварийные отключения света, ситуация до сих пор тяжелая Сегодня 10:29 — Энергетика

Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, и сейчас продолжаются аварийные отключения потребителей.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он подчеркнул, что главной проблемой сейчас является не генерация, а доставка энергии потребителям.

«Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать», — сообщил Попко.

Глава КГВА отметил, что энергетики, ремонт бригады и коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему, однако на это нужно время.

Економічна Правда По материалам:

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