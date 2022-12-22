В Киеве продолжаются аварийные отключения света, ситуация до сих пор тяжелая — Finance.ua
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В Киеве продолжаются аварийные отключения света, ситуация до сих пор тяжелая

Энергетика
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Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, и сейчас продолжаются аварийные отключения потребителей.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Он подчеркнул, что главной проблемой сейчас является не генерация, а доставка энергии потребителям.
«Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать», — сообщил Попко.
Глава КГВА отметил, что энергетики, ремонт бригады и коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему, однако на это нужно время.
По материалам:
Економічна Правда
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