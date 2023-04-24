В Киеве презентовали четырехлетний План действий Совета Европы для Украины с бюджетом €50 миллионов — Finance.ua

В Киеве презентовали четырехлетний План действий Совета Европы для Украины с бюджетом €50 миллионов Сегодня 16:12 — Казна и Политика

В Киеве презентовали четырехлетний План действий Совета Европы для Украины с бюджетом €50 миллионов

В Киеве представили План действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы «Устойчивость, восстановление и отстройка» с общим бюджетом ориентировочно 50 млн евро.

В рамках презентации состоялось первое заседание руководящего комитета Плана действий Совета Европы для Украины.

«Новый План действий Совета Европы для Украины „Устойчивость, восстановление и отстройка“ был разработан в тесном сотрудничестве с нашими украинскими партнерами и принят в декабре прошлого года Комитетом министров Совета Европы. План действий направлен на то, чтобы повысить устойчивость государственных институций, степень защиты прав человека и верховенство права, а также исполнение Украиной своих обязательств как страны-члена Совета Европы и с учетом решения Европейского совета о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС», — сказал директор Директората по координации программ Совета Европы Клаус Нойкирх.

Он отметил, что новый План действий Совета Европы предусматривает удовлетворение неотложных и среднесрочных потребностей Украины в тех областях, в которых Совет Европы имеет опыт.

«Общий бюджет составляет 50 млн евро в течение четырех лет. Это самая большая сумма, которая никогда не выделялась. Мы будем работать над воплощением этого плана, сосредотачиваясь на приоритетных направлениях, в том числе с учетом рекомендаций Европейской комиссии, предоставленных Украине при получении статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Это, в частности, борьба с коррупцией и отмыванием денег, защита свободы СМИ. Также предполагается предоставление консультативных услуг, чтобы обеспечить полную ответственность агрессора за нарушение международного права и нанесенный Украине ущерб», — проинформировал директор Директората по координации программ Совета Европы.

По его словам, эта поддержка будет оказываться параллельно со значительными мерами Банка развития Совета Европы, направленными на поддержку наиболее уязвимых слоев населения Украины.

«Мы также будем координировать наши планы с другими международными партнерами, включая ЕС, ОБСЕ и ООН», — отметил Нойкирх.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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