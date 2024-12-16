В Киеве появится еще один парк с рекреационной зоной на Оболони — Finance.ua
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В Киеве появится еще один парк с рекреационной зоной на Оболони

Казна и Политика
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В Киеве планируется создание новой рекреационной зеленой зоны в Оболонском районе. Об этом пишет КГГА.
В частности, как отметил мэр столицы Виталий Кличко, речь идет о создании еще одного парка с рекреационной зоной на площади 16 гектаров.
Проектом решения предусмотрено создать новую зеленую зону на улице Приречной в Оболонском районе. Для этого предлагается оформить права на земельный участок «Киевзеленстроя» и изменить категорию земель и целевое назначение с «жилой и общественной застройки» на «земли рекреационного назначения».
«Это должен быть парк с детскими площадками, освещением, озеленением, системой видеонаблюдения. Новую зеленую зону планируем создать за средства меценатов», — отметил Кличко.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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