В Киеве опробуют смежные для велосипедистов и пешеходов светофоры: на каких перекрестках — Finance.ua

В Киеве опробуют смежные для велосипедистов и пешеходов светофоры: на каких перекрестках Сегодня 07:52 — Казна и Политика

В Киеве опробуют смежные для велосипедистов и пешеходов светофоры: на каких перекрестках

В столице на восьми перекрестках в пилотном режиме внедрят смежную светофорную регулировку для пешеходов и велосипедистов.

Об этом информирует КГГА

Отмечают, что смежные светофоры будут тестироваться до 1 ноября 2023 года. Вместо привычных линз на пешеходных светофорах в этот период будут использоваться измененные линзы с изображением пешехода и велосипедиста.

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Эксперимент проведут на следующих перекрестках:

просп. Степана Бандеры — просп. Оболонский;

ул. Прорезная — ул. Бориса Гринченко;

ул. Ивана Франко — ул. Богдана Хмельницкого;

ул. Спасская — ул. Волошская;

ул. Оноре де Бальзака — ул. Рональда Рейгана (бывшая ул. Теодора Драйзера);

ул. Оноре де Бальзака — ул. Сержа Лифаря;

ул. Оноре де Бальзака — ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой);

ул. Викентия Беретти — просп. Червоной Калины (бывший просп. Владимира Маяковского).

«Такие новшества позволят удобно регулировать движение всех его участников до введения в действие нового стандарта ДСТУ «Светофоры дорожные», — отметили в КГГА.

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