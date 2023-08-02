В Киеве опробуют смежные для велосипедистов и пешеходов светофоры: на каких перекрестках — Finance.ua

В Киеве опробуют смежные для велосипедистов и пешеходов светофоры: на каких перекрестках
В столице на восьми перекрестках в пилотном режиме внедрят смежную светофорную регулировку для пешеходов и велосипедистов.
Об этом информирует КГГА.
Отмечают, что смежные светофоры будут тестироваться до 1 ноября 2023 года. Вместо привычных линз на пешеходных светофорах в этот период будут использоваться измененные линзы с изображением пешехода и велосипедиста.
Эксперимент проведут на следующих перекрестках:
- просп. Степана Бандеры — просп. Оболонский;
- ул. Прорезная — ул. Бориса Гринченко;
- ул. Ивана Франко — ул. Богдана Хмельницкого;
- ул. Спасская — ул. Волошская;
- ул. Оноре де Бальзака — ул. Рональда Рейгана (бывшая ул. Теодора Драйзера);
- ул. Оноре де Бальзака — ул. Сержа Лифаря;
- ул. Оноре де Бальзака — ул. Александры Экстер (бывшая ул. Марины Цветаевой);
- ул. Викентия Беретти — просп. Червоной Калины (бывший просп. Владимира Маяковского).
«Такие новшества позволят удобно регулировать движение всех его участников до введения в действие нового стандарта ДСТУ «Светофоры дорожные», — отметили в КГГА.
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