В Киеве накрыли дельцов, продававших россиянам украинское гражданство за $10 тысяч — Finance.ua
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В Киеве накрыли дельцов, продававших россиянам украинское гражданство за $10 тысяч

Криминал
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В Киеве сотрудники СБУ задержали дельцов, которые «продавали» украинские паспорта гражданам рф.
Как сообщили в СБУ, Главное управление внутренней безопасности нейтрализовало злоумышленников, наладивших схему фейкового получения гражданства Украины.
«Дельцы представлялись сотрудниками СБУ и предлагали иностранцам свое „содействие“ в получении украинского паспорта. Для этого обещали клиентам использовать якобы собственные „связи“ в правоохранительных органах. Стоимость „услуги“ составляла $10 тыс.», — говорится в сообщении.
Именно за такую сумму участники банды «гарантировали» оформление украинского гражданства для россиянки, у которой был временный вид на жительство на территории нашего государства. Для «убедительности» злоумышленники предъявили гражданке рф фейковое «служебное удостоверение».
Сотрудники СБУ задержали дельцов во время передачи первой части денег за «паспорт».
По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей столицы, один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.
Ведется расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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