В Киеве на 1 ноября подключили к теплу 60% жилых домов управляющих компаний — Finance.ua
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В Киеве на 1 ноября подключили к теплу 60% жилых домов управляющих компаний

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В Киеве на 1 ноября подключили к теплу 60% жилых домов управляющих компаний
В Киеве на 1 ноября подключили к теплу 60% жилых домов управляющих компаний
В Киеве идет подключение жилищного фонда к отоплению. По состоянию на утро 1 ноября уже 4161 жилой дом, или 60% от общего количества обслуживаемых коммунальными жилищными организациями зданий, уже получают отопление, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что значительно более низкий показатель подключения, а именно 13%, в домах ЖСК, ОСМД и ведомственных домах, которым начинают подавать тепло по их индивидуальным заявкам.
«Видим, что температура воздуха существенно снижается. Поэтому я прошу руководителей ОСМД, ЖСК и других ответственных лиц не медлить и обращаться в теплоснабжающие организации для своевременного подключения зданий. Все службы работают в усиленном режиме, без выходных и перерывов, поскольку стабильное вхождение в отопительный сезон сейчас является приоритетным вопросом», — отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Отмечается, что коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» подготовило оборудование теплосетей и теплоисточников к отопительному сезону 2024−2025 годов. Специалисты проверили все теплосети, заменили наиболее изношенные участки, отремонтировали и обслужили оборудование теплоисточников, подготовили к зиме домовые счетчики, восстанавливали разрушенное оборудование.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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