В Киев вернулся словацкий сервис такси, ушедший с рынка в 2017 году — Finance.ua

В Киев вернулся словацкий сервис такси, ушедший с рынка в 2017 году Сегодня 12:24 — Фондовый рынок

В Киев вернулся словацкий сервис такси, ушедший с рынка в 2017 году

Словацкий сервис вызова такси «Пурпур» вернулся в Киев после шестилетнего перерыва.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на сообщение компании.

«Возвращаемся в Киев после некоторой паузы с 2017 года. Решение о возвращении в Киев у нас было в голове уже несколько лет, но сначала ковод сильно подкосил деятельность, потом война. Решили уже не ждать», — говорится в комментарии компании.

В Киеве пока будет работать около 150−170 автомобилей.

В настоящее время доступны три тарифа: Limo, Easy и Comfort. Стоимость поездки составляет от 70 грн, куда включено 2,5 км маршрута, каждый последующий километр стоит 11 грн. Комиссия компании составляет 12−13%.

Справка Finance.ua:

Мобильное приложение Hopin Taxi работает с 2012 года. Сначала его запустили в Братиславе, а затем — в Праге, Любляне, Кошице, Остраве. В Киеве сервис впервые заработал с июля 2016 года. Тогда компания анонсировала подключение 2000 машин, ежемесячное обслуживание 500 000 заказов и расширение на Львов, Одесса, Харьков и Днепр.

В том же году в Украине одновременно начали работать американский Uber, эстонский Taxify (сейчас — Bolt) и российский Яндекс.Такси.

С 2017 г. компания остается работать в Чернигове. Сейчас там работает около 300 машин.

Также Hopin присутствовала на рынке Тернополя, но после начала войны пока что не смогла возобновить деятельность в этом городе.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.