В КГГА рассказали, как уменьшилось количество торговых заведений в Киеве в 2022 году — Finance.ua

В КГГА рассказали, как уменьшилось количество торговых заведений в Киеве в 2022 году Сегодня 04:29 — Казна и Политика

В КГГА рассказали, как уменьшилось количество торговых заведений в Киеве в 2022 году

В течение 2022 года количество продовольственных и непродовольственных торговых заведений в столице уменьшилось на 6% и составляет 7168 предприятий.

Об этом сообщил директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Владимир Костиков.

«российская агрессия „ударила“ по торговой инфраструктуре столицы, но ситуация стабилизировалась. На сегодняшний день мы потеряли 430 торговых точек, но бизнес постепенно оживляется. Важную роль в этом сыграла продуманная политика руководства города в обеспечении населения продовольственными товарами. В прошлом году еженедельно в столице проводилось около 52 ярмарок. В общей сложности была проведена 1861 ярмарка, на которой реализовано более 18 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции и других продовольственных товаров. По сводным данным, участие в таких ярмарках приняли почти 54 тысячи субъектов хозяйствования», — подчеркнул Костиков.

Также в течение 2022 года Департамент обеспечил предоставление финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства столицы.

В течение прошлого года также подписаны дополнительные соглашения к договорам о сотрудничестве с 12 банками, согласована компенсация процентов 57 заемщикам на сумму 12,74 млн грн, которые получили кредиты на сумму более 600 миллионов гривен.

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