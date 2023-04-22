В КГГА рассказали, как уменьшилось количество торговых заведений в Киеве в 2022 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В КГГА рассказали, как уменьшилось количество торговых заведений в Киеве в 2022 году

Казна и Политика
6
В КГГА рассказали, как уменьшилось количество торговых заведений в Киеве в 2022 году
В КГГА рассказали, как уменьшилось количество торговых заведений в Киеве в 2022 году
В течение 2022 года количество продовольственных и непродовольственных торговых заведений в столице уменьшилось на 6% и составляет 7168 предприятий.
Об этом сообщил директор Департамента промышленности и развития предпринимательства Владимир Костиков.
«российская агрессия „ударила“ по торговой инфраструктуре столицы, но ситуация стабилизировалась. На сегодняшний день мы потеряли 430 торговых точек, но бизнес постепенно оживляется. Важную роль в этом сыграла продуманная политика руководства города в обеспечении населения продовольственными товарами. В прошлом году еженедельно в столице проводилось около 52 ярмарок. В общей сложности была проведена 1861 ярмарка, на которой реализовано более 18 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции и других продовольственных товаров. По сводным данным, участие в таких ярмарках приняли почти 54 тысячи субъектов хозяйствования», — подчеркнул Костиков.
Также в течение 2022 года Департамент обеспечил предоставление финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства столицы.
В течение прошлого года также подписаны дополнительные соглашения к договорам о сотрудничестве с 12 банками, согласована компенсация процентов 57 заемщикам на сумму 12,74 млн грн, которые получили кредиты на сумму более 600 миллионов гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.