В КГГА рассказали, как попасть в укрытия, находящиеся в школах Киева — Finance.ua

В КГГА рассказали, как попасть в укрытия, находящиеся в школах Киева Сегодня 19:42 — Личные финансы

Укрытия и убежища в учебных заведениях Киева используются по назначению. Решений по ограничению их использования город не принимал.

Об этом сообщили в КГГА.

Сейчас в учебных заведениях почти 900 защитных сооружений, которые отдельно содержатся и учитываются. Ни одно укрытие в учебных заведениях не определено непригодным, они используются по назначению.

Учебные заведения, их территория и помещения сейчас активно используются для защиты и оказания помощи киевлянам. Именно в школах, в случае необходимости, базируются эвакуационные комиссии, а в случае перебоев с энергоснабжением работает 451 пункт несокрушимости.

Чтобы попасть в укрытие или пункт несокрушимости, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Дополнительно все учебные заведения столицы оснащены достаточным количеством камер наблюдения и «тревожной кнопкой», а три четверти заведений физически охраняет «Муниципальная охрана».

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