В КГГА рассказали, как попасть в укрытия, находящиеся в школах Киева — Finance.ua
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В КГГА рассказали, как попасть в укрытия, находящиеся в школах Киева

Личные финансы
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Укрытия и убежища в учебных заведениях Киева используются по назначению. Решений по ограничению их использования город не принимал.
Об этом сообщили в КГГА.
Сейчас в учебных заведениях почти 900 защитных сооружений, которые отдельно содержатся и учитываются. Ни одно укрытие в учебных заведениях не определено непригодным, они используются по назначению.
Учебные заведения, их территория и помещения сейчас активно используются для защиты и оказания помощи киевлянам. Именно в школах, в случае необходимости, базируются эвакуационные комиссии, а в случае перебоев с энергоснабжением работает 451 пункт несокрушимости.
Чтобы попасть в укрытие или пункт несокрушимости, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Дополнительно все учебные заведения столицы оснащены достаточным количеством камер наблюдения и «тревожной кнопкой», а три четверти заведений физически охраняет «Муниципальная охрана».
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По материалам:
Finance.ua
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