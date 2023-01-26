В Казахстане стартовало производство Kia: авто запретили продавать россиянам — Finance.ua

В Казахстане стартовало производство Kia: авто запретили продавать россиянам Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

В Казахстане будут выпускать несколько моделей Kia методом мелкоузловой сборки. Приобрести новые автомобили смогут только граждане страны.

В Казахстане налажена сборка автомобилей Kia. Конвейер на сборочном предприятии Allur Motor Qazaqstan в Костанае запустил лично президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает сайт njcar.

На первых порах завод будет выпускать кроссоверы Kia Sportage и Rio X Line, а также седан K5 методом мелкоузловой сборки (CKD). Производство включает сварку и покраску кузовов — для этого на предприятии построены специальные цеха.

До конца года также начнется сборка Kia Cerato, Sorento и Picanto. Кроме того, в ближайшей перспективе планируют увеличить локализацию производства и наладить штамповку кузовных деталей.

Автомобили Kia из Костаная будут доступны только на внутреннем рынке Казахстана, причем на них ввели ряд ограничений. Во-первых, один человек может купить только одну машину в год. Во-вторых, отдельным решением запретили продавать Kia гражданам россии — их смогут приобрести только автомобилисты с паспортом Казахстана.

Дело в том, что новые автомобили в Казахстане ощутимо дешевле, чем в россии, а их ассортимент шире, поэтому россияне в последнее время приезжают и покупают их. А перекупщики наладили полулегальный «параллельный» импорт авто в рф из Казахстана.

Кстати, если вы решили купить новый автомобиль, советуем вам приобрести обязательное страхование автогражданской ответственности онлайн на Finance.ua.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.