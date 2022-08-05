В Казахстане хотят ввести отдельные цены на дизель для иностранцев — Finance.ua

В Казахстане хотят ввести отдельные цены на дизель для иностранцев Сегодня 15:49 — Мир

В Казахстане хотят ввести отдельные цены на дизель для иностранцев

Министерство энергетики Казахстана разрабатывает законопроект, согласно которому дизельное топливо в стране будет продаваться иностранцам дороже, чем местным жителям.

Об этом сообщил глава министерства Болат Акчулаков, передает Enkorr

«Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и от видов транспорта. Работа в этом направлении будет продолжена с заинтересованными госорганами и сторонами», — сказал он.

По словам Акчулакова, низкие цены на горючее в Казахстане привели к тому, что ежемесячно растет его потребление на 120 тысяч тонн. Введение более высоких цен должно предотвратить дефицит в стране.

По данным пограничной службы Казахстана, в страну ежедневно въезжает около 4,5 тыс. единиц грузового транспорта, из которых 70% принадлежат другим странам.

Ранее в стране уже ввели повышенные цены на пограничных заправках.

Економічна Правда По материалам:

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