В Казахстане хотят ввести налог на роскошь — Finance.ua
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В Казахстане хотят ввести налог на роскошь

Мир
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В Казахстане хотят ввести налог на роскошь
В Казахстане хотят ввести налог на роскошь
В Казахстане планируется ввести налог на роскошь с 2024 года. Об этом заявил министр финансов страны Ерулан Жамаубае.
Глава Минфина отметил, что с 1 января 2024 года будет новый Налоговый кодекс, где речь пойдет о так называемом налоге на роскошь. В течение следующего, 2023 правительство планирует отработать законопроект и внести в мажилис (нижнюю палату) парламента.

Кого затронет новый налог

В послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в рамках налоговой реформы в республике необходимо рассмотреть возможность введения налога на роскошь, который не коснется среднего класса.
"Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств",— заявил Токаев.

Налоговые реформы

Также в Казахстане планируют кардинально перезагружено налоговую политику и налоговое администрирование. Предполагается, что в 2024 году в рамках этого процесса заработает новый Налоговый кодекс.
Токаев поручил правительству привлечь к разработке кодекса бизнес. Ожидается, что будут полностью пересмотрены подходы к госзакупкам и модель государственно-частного партнерства, усовершенствовано законодательство по недропользованию. Это позволит лишить бизнес избыточного административного прессинга.
По материалам:
Телеканал 24
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