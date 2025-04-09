В Канаде начинают действовать зеркальные пошлины на автомобили из США — Finance.ua

В Канаде начинают действовать зеркальные пошлины на автомобили из США Сегодня 11:12 — Мир

В Канаде начинают действовать зеркальные пошлины на автомобили из США

В Канаде со среды вступают в силу пошлины на американские автомобили, введенные в ответ на аналогичные пошлины США.

Об этом на своей странице в соцсети Х написал премьер-министр Канады Марк Карни.

«В 00:01 вступят в силу канадские зеркальные пошлины. Будут введены 25% пошлины на все ввезенные из США автомобили, не соответствующие условиям соглашения о свободной торговле, а также 25% пошлины на автодетали, которые соответствуют этим условиям, но происходят не из Мексики или Канады», — заявил Карни.

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Он добавил, что именно «президент Трамп вызвал этот торговый кризис — и Канада реагирует целенаправленно и решительно».

В то же время министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заверил, что «правительство решительно настроено как можно скорее добиться отмены американских пошлин и защищать канадских рабочих, бизнесы, экономику и промышленность».

Напомним, в конце марта Трамп заявил, что вводит 25-процентную пошлину на импортируемые в США автомобили. Канада сразу пообещала зеркально ответить.

Укрінформ По материалам:

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