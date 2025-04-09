В Канаде начинают действовать зеркальные пошлины на автомобили из США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Канаде начинают действовать зеркальные пошлины на автомобили из США

Мир
28
В Канаде начинают действовать зеркальные пошлины на автомобили из США
В Канаде начинают действовать зеркальные пошлины на автомобили из США
В Канаде со среды вступают в силу пошлины на американские автомобили, введенные в ответ на аналогичные пошлины США.
Об этом на своей странице в соцсети Х написал премьер-министр Канады Марк Карни.
«В 00:01 вступят в силу канадские зеркальные пошлины. Будут введены 25% пошлины на все ввезенные из США автомобили, не соответствующие условиям соглашения о свободной торговле, а также 25% пошлины на автодетали, которые соответствуют этим условиям, но происходят не из Мексики или Канады», — заявил Карни.
Читайте также
Он добавил, что именно «президент Трамп вызвал этот торговый кризис — и Канада реагирует целенаправленно и решительно».
В то же время министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заверил, что «правительство решительно настроено как можно скорее добиться отмены американских пошлин и защищать канадских рабочих, бизнесы, экономику и промышленность».
Напомним, в конце марта Трамп заявил, что вводит 25-процентную пошлину на импортируемые в США автомобили. Канада сразу пообещала зеркально ответить.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems