В какую криптовалюту инвестировать с небольшим бюджетом: выбор экспертов — Finance.ua

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В какую криптовалюту инвестировать с небольшим бюджетом: выбор экспертов

В какую криптовалюту инвестировать? Этот вопрос волнует многих инвесторов. Все потому, что рынок сегодня особенно изменчив. Биткоин теряет в цене и опускается до $61 тыс., «киты» наращивают запасы Toncoin до исторического максимума, а президентские выборы в США способны поменять криптовалютную политику.

В связи с этим цены на активы постоянно меняются. Однако мы выбрали перспективные криптовалюты, способные дать существенную прибыль.

В какую криптовалюту инвестировать с небольшим бюджетом?

Рынок цифровых активов довольно разнообразен. Мы же выбрали 10 особенно привлекательных вариантов. Все они относятся к разным сегментам, но обладают одинаково сильными характеристиками:

Pepe Unchained — мемный токен, собственный блокчейн которого в 100 раз производительнее Ethereum;

Wiener AI — инструмент для простой и эффективной торговли, собравший на пресейле $6,5 млн;

PlayDoge — игра в стиле тамагочи с APY в 124% и инвестициями на сумму $5 млн;

Base Dawgz — новый мем-коин, доступный сразу в 5 популярных блокчейнах;

99Bitcoins — онлайн-сервис в формате L2E, у которого свыше 700 тыс. подписчиков;

Bitcoin — флагманская криптовалюта, которая в этом году получила собственные ETF-фонды;

Ethereum — вторая по величине монета, способная подняться до $4,500 за счет запуска спотовых фондов;

Notcoin — первая игра в жанре кликер, которая выпустила свой токен на биржи и стала интернет-феноменом;

TON — монета на базе The Open Network для проведения быстрых и дешевых транзакций;

Solana — блокчейн с открытым исходным кодом, способный проводить 50 тыс. переводов в секунду;

Pepe Unchained

Pepe Unchained — мем-коин, в основе которого — хорошо всем знакомые забавные картинки с Пепе. Он позволяет мгновенно переключаться между несколькими сетями и предлагает APY в 2,056%. Купить токен можно на сайте за $0,83 258. За несколько дней инвестиции в стартап превысили уже $2 900 000.

Актив работает как внутри собственного блокчейна Pepe Chain, так и способен подключаться к Ethereum. Это делает его доступнее для большего числа инвесторов.

Плюс, его новая сеть в 100 раз эффективнее Ethereum. Это значит, что пользователи могут проводить большое число транзакций с минимальными комиссиями.

На данный момент о твердой капитализации $PEPU ничего не известно. Однако следующее повышение стоимости монеты ожидается менее чем через 2 дня.

Особенности:

транзакции занимают 0,12 секунд;

способен задать тренд на мем-коины с поддержкой L2;

мгновенное переключение между блокчейнами.

Wiener AI

В какую криптовалюту инвестировать в 2024, чтобы обеспечить себе долгосрочную прибыль? Например, в Wiener AI — проект с искусственным интеллектом для пассивного и активного заработка. $WAI — токен платформы, собравший больше $6,5 млн при стоимости в $0,722.

Wiener AI доказывает, что мем-коины способны приносить пользу. Он поддерживает работу чат-бота для анализа криптовалют и их ценового движения.

Стейкинг-механизм платформы тоже заслуживает внимания. Подключив Best Wallet, MetaMask или Coinbase, пользователи могут покупать и блокировать токены $WAI. За это им 2 года будут начисляться бонусные монеты, а APY составит 177%.

Успех Wiener AI показывает, что коммьюнити более чем заинтересовано в токенах с поддержкой ИИ. Эксперты эту точку зрению поддерживают и предсказывают $WAI стократный рост после листингов.

Предпродажа проекта разбита на 40 этапов, а его стоимость перед выходом на биржи составит $0,733.

Особенности:

долгосрочное применение на рынке;

повышение пассивного дохода через стейкинг;

высокая полезность для инвесторов с любым опытом.

PlayDoge

В какую криптовалюту инвестировать сейчас? На большом подъеме находятся проекты, построенные по модели P2E. Поэтому инвесторы вкладываются в игру-симулятор PlayDoge , которая появилась на рынке в конце мая. На пресейле стартап привлек свыше $5,1 млн, а стоимость его монеты повысилась до $0,513.

Криптоэнтузиасты останутся довольны — стартап открывает возможности как для пассивного, так и для активного заработка. Первый вариант подразумевает заботу о виртуальных щенках и участие во внутриигровых событиях. Второй же полностью зависит от механизма стейкинга. В обоих случаях пользователям будут начисляться бонусные $PLAY. Годовая процентная доходность для всех ранних владельцев составит 124%.

После официального релиза приложения команда собирается провести эирдроп. Чтобы его не пропустить, рекомендуем подписаться на разработчиков в X/Twitter и Telegram.

Всего у PlayDoge запланировано 40 стадий пресейла. Когда они подойдут к концу, актив подорожает до $0,539 и состоится запуск самой игры.

Особенности:

добавление игровых ивентов и заданий обеспечит развитие платформы;

прибыльный APY в 124%;

увлекательный симулятор в ретро-стилистике.

Base Dawgz

Новые криптовалюты все чаще создаются с функцией поддержки мультичейна, и Base Dawgz не становится исключением. Этот токен привлекает внимание за счет креативного эирдропа и выгодной стоимости — всего $0,5 534. В общей сложности с момента старта продаж инвесторы вложили в стартап свыше $2,1 млн.

В основе проекта — технологии Wormhole и Portal Bridge. Именно с их помощью пользователи могут без проблем переключаться с Base на любую из 4 дополнительных сетей. $DAWGZ доступен также в Ethereum, Solana, Avalanche и BNB Chain.

Еще одна отличительная черта Base Dawgz — это эирдроп. Чтобы принять в нем участие и получить больше монет, нужно публиковать мемы о проекте в X/Twitter. За каждый такой пост будут начисляться игровые баллы — их позднее следует обменять на криптовалюту.

Также планируется запуск стейкинг-механизма. Однако касательно этой инициативы дополнительной информации от разработчиков пока не поступало.

С наступлением каждого нового этапа пресейла $DAWGZ будет дорожать на 5%, пока не появится на биржах.

Особенности:

технология Share-to-Earn позволяет продвигать проект в сети и зарабатывать на этом;

возможность купить перспективную монету со скидкой;

совместимость с популярными сетями.

99Bitcoins

Лучшие криптовалюты, как правило, принадлежат платформам с возможностью долгосрочного масштабирования. Как, например, это делает 99Bitcoins — весной этого года у популярного образовательного сервиса появился собственный токен. Самой площадке уже больше 10 лет, на протяжении которых она исправно предоставляет актуальные данные об индустрии и аспектах крипторынка. Благодаря широкой известности $99BTC удалось собрать на предпродаже $2,3 млн и подорожать до $0,111.

Все время работы на рынке 99Bitcoins занималась обучением новых трейдеров и инвесторов. Однако теперь с помощью технологии Learn-to-Earn у последних появилась возможность зарабатывать на прохождении образовательных модулей.

Команде удалось успешно интегрировать токен BRC-20 в классическую онлайн-площадку. Именно он открывает доступ к эксклюзивным материалам, скидкам и акциям. Плюс, его владельцы могут воспользоваться эффективными торговыми стратегиями и сигналами, которые публикуются на платформе.

Стандарт BRC-20 полезен и для разработчиков, так как позволяет создавать децентрализованные приложения и невзаимозаменяемые токены.

Сейчас токен коин находится на 12 стадии пресейла из 14. К финалу предпродажи он подорожает до $0,113.

Особенности:

высокий APY для стейкеров — 736%;

эирдроп с раздачей Биткоинов общей стоимостью $99,999;

доступно поданный материал позволяет привлечь больше трейдеров в индустрию.

Bitcoin

В какую криптовалюту инвестировать, чтобы не упустить потенциально высокую прибыль? Например, в Биткоин — главный токен рынка, который в апреле прошел через еще один процесс халвинга. Сейчас актив переживает серьезное падение до $61 тыс., однако эксперты уверены, что он еще сможет достичь исторического максимума.

Такой позитивной точки зрения они придерживаются из-за ряда важных событий, которые должны произойти в индустрии этим летом. Например, аналитики биржи Bitget предсказывают монете восходящий тренд из-за ситуации с ФРС. Дело в том, что его индекс чистой ликвидности преодолел отметку в $6,5 трлн. Это самый высокий результат за последние несколько лет. К этому стоит прибавить еще и возможность снижения процентных ставок — они тоже способны подтолкнуть BTC к росту.

Стоит отметить, что есть риск и дальнейшего падения. Он связан с выплатами биржи Mt. Gox, которые должны начаться в первых числах июля. Эксперты считают, что эта инициатива способна создать давление на рынке и понизить ценность BTC.

В итоге Биткоин может как подняться до $73 тыс., так и упасть до $58 тыс.

Особенности:

рост стимулирует подорожание других проектов;

можно использовать как средство для сбережений;

обеспечивает анонимность.

Ethereum

Ethereum — еще один ответ на вопрос, в какую криптовалюту инвестировать. Этот токен был создан в 2015 году и с тех пор подорожал на 118,933%. Его настоящая цена составляет $3,370.

В основе одноименного блокчейна находится принцип децентрализованности. За счет этого сети удалось привлечь большое число разработчиков, которые стремились создавать различные dApps. Таким образом запуск этой экосистемы ознаменовал новую веху развития блокчейнов и децентрализованных платформ.

Со временем платформа перешла с консенсуса Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Это подарило ей новые возможности для масштабирования, а также сделало ETH намного экологичнее.

Сейчас проект готовится к еще одному важному событию — запуску спотовых фондов для ETH. Если оно состоится, то цена монеты пойдет вверх. Похожий прогноз дает и сервис Glassnode. Он отмечает, что активность держателей ETH снизилась, что сообщает о «бычьем» настрое. Владельцы не спешат продавать активы после небольшого падения цены.

Особенности:

переход на более экологичный протокол;

надежная инфраструктура и серьезная поддержка коммьюнити;

поддерживает NFT и не имеет ограничений в поставке.

Notcoin

Notcoin — это криптопроект в жанре P2E, который работает внутри мессенджера Telegram. До весны этого года с его помощью пользователи могли зарабатывать токены $NOT — они теперь стоят по $0,1 583 за штуку. При этом за последний месяц актив подорожал в среднем на 212%.

У игры довольно простая механика: чтобы получать активы, необходимо просто нажимать на изображение монеты на экране смартфонов. При этом число таких нажатий ограничено. Для снятия лимитов следует постоянно пополнять энергию.

Также Notcoin поддерживает и реферальную программу. За каждого приведенного пользователя игроки получали дополнительное вознаграждение. Таким образом они зарабатывали больше монет, а проект становился все популярнее.

Особенности:

листинги на Binance, Bybit и OKX;

первый токен TON, вышедший на биржи;

в начале июня достигнут максимум в $0,029.

TON

TON — или The Open Network — это блокчейн, работающий внутри Telegram. За его создание отвечали Павел и Николай Дуровы, однако позднее проект был передан другим разработчикам.

Платформа способна обрабатывать несколько миллионов переводов и при этом не требует высоких плат. Ее коин $TON сейчас можно приобрести за $7,48. Сама монета занимает 8-ое место в ТОПе активов по рыночной капитализации, согласно CoinMarketCap.

Постоянное обновление заданий и игровых событий способствует масштабированию Toncoin. Если у токен получится преодолеть отметку сопротивления, то есть все шансы, что к концу года он подорожает до $10.

Особенности:

на базе TON запущена валюта Telegram Stars;

за токены можно оформлять покупки в мессенджере;

в $TON принимаются донаты.

Solana

Solana (SOL) — монета с собственным одноименным блокчейном. В его основе находится модель Proof-of-History — она позволяет определять, когда была совершена та или иная транзакция.

Наличие $SOL открывает доступ к стейкингу и повышает пассивный доход владельцев. Плюс, за счет этой монеты последние могут управлять проектом.

Отдельно стоит заметить, что в экосистеме Solana скорость транзакций достигает отметки 710 тыс. в секунду. Вкупе с низкими комиссиями это делает его достойным конкурентом для того же Ethereum.

В последнее время на этом блокчейне был выпущен целый ряд успешных мем-коинов, что также повышает уровень принятия сети среди криптоэнтузиастов. Вот несколько примеров: DogWifHat и Bonk. Первый за год подорожал на 1,091% ($2), а второй — на 5,926% ($0,22).

Особенности:

высокая скорость переводов;

среди инвесторов — Multicoin Capital и Foundation Capital;

возможна торговля через ботов.

В какую криптовалюту инвестировать, чтобы создать максимально защищенный от риска портфель?

Открытие диверсифицированного портфеля — отличный способ обезопасить себя от возможных убытков. Однако каким критериям должна соответствовать криптовалюта, чтобы снизить эти риски?

Если проект находится на предпродаже, то в первую очередь следует обратить внимание на ее темп. То, с какой скоростью стартапы достигают инвестиционных целей, говорит о заинтересованности сообщества.

Также следует присмотреться к социальным сетям стартапа. В них разработчики обычно поддерживают «диалог» с коммьюнити, рассказывают о достижениях проекта и его грядущих обновлениях. Если публикации появляются раз в несколько месяцев, то, возможно, следует поискать другой актив для инвестиций.

В случае с монетами, которые вышли из стадии ICO, необходимо отслеживать ценовую динамику. Сделать это можно с помощью такого сервиса, как CoinMarketCap. На нем содержится следующая информация об активах: рейтинги, объемы торгов и объемы предложений. На страницах некоторых токенов также публикуются новости из X/Twitter. Это помогает инвесторам ориентироваться в событиях рынка и всегда быть в курсе новостей.

Помимо этого, для создания портфеля подойдет криптовалюта с сильными характеристиками. Например, она может предлагать революционные или инновационные решения, иметь возможности к масштабированию сети. Плюс, она должна быть доступной для широкого круга инвесторов.

Если речь идет о ICO, то следует еще обратить внимание на дорожную карту проекта и скорость выполнения поставленных в ней задач.

Также большое значение имеет технический анализ активов. С помощью специальных индикаторов можно определить перекупленность или перепроданность монеты.

Резюме

Волатильность рынка всегда будет достаточно высокой. Однако многие криптовалюты все еще способны приносить большой доход. Чтобы их выбрать, нужно:

проверять такие площадки, как Coinbase и Binance;

следить за курсом токенов на Coingecko и CoinMarketCap;

обращать внимание на ICO и коммьюнити таких проектов;

учитывать рыночную капитализацию и токеномику;

принимать в расчет собственные финансовые возможности;

следить за новостями индустрии и обновлениями выбранных активов в социальных сетях.

Playdoge По материалам:

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