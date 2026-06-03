В каком возрасте женщины выйдут на пенсию в 2027 году Сегодня 08:33 — Личные финансы

В каком возрасте женщины выйдут на пенсию в 2027 году

Украинским женщинам, которые планируют выйти на пенсию в 2027 году, стоит заранее разобраться в новых правилах — возраст выхода на пенсию теперь напрямую зависит от накопленного стажа. При этом в него засчитываются не только годы официальной работы.

О том, во сколько лет выходят на пенсию в Украине женщины, что засчитывается в стаж и почему некоторые рискуют выйти на пенсию позже, чем рассчитывали, объясняет в комментарии УНИАН юрист по перерасчету пенсий ЮК «Приходько и партнеры» Алена Чмона.

Во сколько женщины выходят на пенсию в Украине

Юрист рассказала, во сколько выходят на пенсию в Украине — по ее словам, в 2027 году по возрасту женщины могут выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Но для этого необходимо иметь не менее 34 лет стажа (напомним, что сейчас для выхода на пенсию нужно 33 года стажа). Если стажа меньше, то нужно будет дождаться наступления 63-летнего или 65-летнего возраста.

Таблица выхода на пенсию для женщин в 2027 году выглядит так:

34 года стажа и более — можно выйти на пенсию в 60 лет;

от 24 до 33 лет стажа — на пенсию можно выйти в 63 года;

15−23 года стажа — на пенсию в 65 лет.

Эти условия ухода на пенсию одинаковы как для женщин, так и для мужчин.

Впрочем, иногда Пенсионный Фонд не засчитывает в стаж некоторые годы обучения или трудовых отношений. Например, ПФУ может указать, что в трудовой книжке есть какие-то недостатки: либо плохо видна печать, либо она не такая, либо нет приказа об увольнении или номера приказа, может быть не такой цвет ручки и т. д. Тогда, по словам специалиста, определенные годы стажа могут не засчитать:

«В моей практике был случай, когда в дипломе человека не хватало подписи секретаря, и поэтому обучение не засчитали в стаж (обучение до 2004 года, согласно законодательству, должно входить в стаж)».

Чмона приводит еще один пример: «Бывает, мы открываем трудовую книжку, а на титульном листе может отсутствовать либо подпись лица, либо его первого работодателя — и это уже вообще может стать причиной потери всего стажа, накопленного до 2004 года. То есть из-за таких ошибок Пенсионный фонд может не принять его во внимание».

Вообще, стаж до 2004 года, по словам юриста, считается «проблемным», и именно его по разным причинам иногда не засчитывают в ПФУ. Тогда эксперт советует обращаться не только в предприятия и учреждения, где человек работал, но и в архивы и получать справки, подтверждающие трудовые отношения. Кроме того, можно собирать свидетельские показания и обращаться в суд.

УНІАН По материалам:

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