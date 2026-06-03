0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каком возрасте женщины выйдут на пенсию в 2027 году

Личные финансы
0
В каком возрасте женщины выйдут на пенсию в 2027 году
В каком возрасте женщины выйдут на пенсию в 2027 году
Украинским женщинам, которые планируют выйти на пенсию в 2027 году, стоит заранее разобраться в новых правилах — возраст выхода на пенсию теперь напрямую зависит от накопленного стажа. При этом в него засчитываются не только годы официальной работы.
О том, во сколько лет выходят на пенсию в Украине женщины, что засчитывается в стаж и почему некоторые рискуют выйти на пенсию позже, чем рассчитывали, объясняет в комментарии УНИАН юрист по перерасчету пенсий ЮК «Приходько и партнеры» Алена Чмона.

Во сколько женщины выходят на пенсию в Украине

Юрист рассказала, во сколько выходят на пенсию в Украине — по ее словам, в 2027 году по возрасту женщины могут выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Но для этого необходимо иметь не менее 34 лет стажа (напомним, что сейчас для выхода на пенсию нужно 33 года стажа). Если стажа меньше, то нужно будет дождаться наступления 63-летнего или 65-летнего возраста.
Таблица выхода на пенсию для женщин в 2027 году выглядит так:
  • 34 года стажа и более — можно выйти на пенсию в 60 лет;
  • от 24 до 33 лет стажа — на пенсию можно выйти в 63 года;
  • 15−23 года стажа — на пенсию в 65 лет.
Эти условия ухода на пенсию одинаковы как для женщин, так и для мужчин.
Впрочем, иногда Пенсионный Фонд не засчитывает в стаж некоторые годы обучения или трудовых отношений. Например, ПФУ может указать, что в трудовой книжке есть какие-то недостатки: либо плохо видна печать, либо она не такая, либо нет приказа об увольнении или номера приказа, может быть не такой цвет ручки и т. д. Тогда, по словам специалиста, определенные годы стажа могут не засчитать:
«В моей практике был случай, когда в дипломе человека не хватало подписи секретаря, и поэтому обучение не засчитали в стаж (обучение до 2004 года, согласно законодательству, должно входить в стаж)».
Чмона приводит еще один пример: «Бывает, мы открываем трудовую книжку, а на титульном листе может отсутствовать либо подпись лица, либо его первого работодателя — и это уже вообще может стать причиной потери всего стажа, накопленного до 2004 года. То есть из-за таких ошибок Пенсионный фонд может не принять его во внимание».
Вообще, стаж до 2004 года, по словам юриста, считается «проблемным», и именно его по разным причинам иногда не засчитывают в ПФУ. Тогда эксперт советует обращаться не только в предприятия и учреждения, где человек работал, но и в архивы и получать справки, подтверждающие трудовые отношения. Кроме того, можно собирать свидетельские показания и обращаться в суд.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems