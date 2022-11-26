В каких странах мира самая дорогая элитная недвижимость — Finance.ua

В каких странах мира самая дорогая элитная недвижимость Сегодня 06:15 — Недвижимость

В каких странах мира самая дорогая элитная недвижимость

В третьем квартале 2022 года средний годовой рост цен на элитную недвижимость в 45 городах мира составил 7,5%. Самым дорогим городом для покупки самого престижного жилья оказался Дубай.

Об этом говорится в отчете Prime Global Cities Index компании Knight Frank, передает «Минфин».

В третьем квартале 2022 года средний годовой рост цен на элитную недвижимость в 45 городах мира составил 7,5%. Для сравнения, в первом квартале годовой рост составил 10%. Однако в квартальном исчислении (с июля по сентябрь) в 19 городах из 45 цены на элитное жилье снизились. В первом квартале таких городов было всего девять.

В десятку городов с самым значительным годовым ростом цен на премиальное жилье вошли:

Дубай (ОАЭ) — рост на 88,8%;

Майами (США) — рост на 30,8%;

Токио (Япония) — рост на 17%;

Лос-Анджелес (США) — рост на 13,6%;

Голд-Кост (Австралия) — рост на +11,3%;

Цюрих (Швейцария) — рост на 10,7%;

Эдинбург (Шотландия) — рост на 9,9%;

Берлин (Германия) — рост на 9,4%;

Сеул (Южная Корея) — рост на 8,9%;

Тайбэй (Тайвань) — рост на +8,6%.

Годовой спад цен на элитное жилье зафиксирован в семи городах мира:

Веллингтон (-18%);

Франкфурт (-9,4%);

Стокгольм (-5,2%);

Гуанчжоу (-2,5%);

Джакарта (-2%);

Ванкувер (-1,7%);

Куала-Лумпур (-0,5%).

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