В каких странах мира самая дорогая элитная недвижимость — Finance.ua

В каких странах мира самая дорогая элитная недвижимость
В третьем квартале 2022 года средний годовой рост цен на элитную недвижимость в 45 городах мира составил 7,5%. Самым дорогим городом для покупки самого престижного жилья оказался Дубай.
В третьем квартале 2022 года средний годовой рост цен на элитную недвижимость в 45 городах мира составил 7,5%. Для сравнения, в первом квартале годовой рост составил 10%. Однако в квартальном исчислении (с июля по сентябрь) в 19 городах из 45 цены на элитное жилье снизились. В первом квартале таких городов было всего девять.
В десятку городов с самым значительным годовым ростом цен на премиальное жилье вошли:
- Дубай (ОАЭ) — рост на 88,8%;
- Майами (США) — рост на 30,8%;
- Токио (Япония) — рост на 17%;
- Лос-Анджелес (США) — рост на 13,6%;
- Голд-Кост (Австралия) — рост на +11,3%;
- Цюрих (Швейцария) — рост на 10,7%;
- Эдинбург (Шотландия) — рост на 9,9%;
- Берлин (Германия) — рост на 9,4%;
- Сеул (Южная Корея) — рост на 8,9%;
- Тайбэй (Тайвань) — рост на +8,6%.
Годовой спад цен на элитное жилье зафиксирован в семи городах мира:
- Веллингтон (-18%);
- Франкфурт (-9,4%);
- Стокгольм (-5,2%);
- Гуанчжоу (-2,5%);
- Джакарта (-2%);
- Ванкувер (-1,7%);
- Куала-Лумпур (-0,5%).
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