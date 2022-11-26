В каких странах мира самая дорогая элитная недвижимость — Finance.ua
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В каких странах мира самая дорогая элитная недвижимость

Недвижимость
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В каких странах мира самая дорогая элитная недвижимость
В каких странах мира самая дорогая элитная недвижимость
В третьем квартале 2022 года средний годовой рост цен на элитную недвижимость в 45 городах мира составил 7,5%. Самым дорогим городом для покупки самого престижного жилья оказался Дубай.
Об этом говорится в отчете Prime Global Cities Index компании Knight Frank, передает «Минфин».
В третьем квартале 2022 года средний годовой рост цен на элитную недвижимость в 45 городах мира составил 7,5%. Для сравнения, в первом квартале годовой рост составил 10%. Однако в квартальном исчислении (с июля по сентябрь) в 19 городах из 45 цены на элитное жилье снизились. В первом квартале таких городов было всего девять.
В десятку городов с самым значительным годовым ростом цен на премиальное жилье вошли:
  • Дубай (ОАЭ) — рост на 88,8%;
  • Майами (США) — рост на 30,8%;
  • Токио (Япония) — рост на 17%;
  • Лос-Анджелес (США) — рост на 13,6%;
  • Голд-Кост (Австралия) — рост на +11,3%;
  • Цюрих (Швейцария) — рост на 10,7%;
  • Эдинбург (Шотландия) — рост на 9,9%;
  • Берлин (Германия) — рост на 9,4%;
  • Сеул (Южная Корея) — рост на 8,9%;
  • Тайбэй (Тайвань) — рост на +8,6%.
В каких странах мира самая дорогая элитная недвижимость
Годовой спад цен на элитное жилье зафиксирован в семи городах мира:
  • Веллингтон (-18%);
  • Франкфурт (-9,4%);
  • Стокгольм (-5,2%);
  • Гуанчжоу (-2,5%);
  • Джакарта (-2%);
  • Ванкувер (-1,7%);
  • Куала-Лумпур (-0,5%).

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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