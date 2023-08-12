В каких странах ЕС самая высокая минималка — данные Евростата за июль
Минимальная зарплата в странах ЕС — от 399 до 2508 евро. В пятерку стран с самой высокой оплатой труда попали те, которые предоставили защиту большому числу украинцев — Германия, Испания и Ирландия.
Какая минимальная оплата труда в странах Европы была в июле, сообщает in-poland.com.
По данным Евростата, самая высокая минимальная зарплата (наименьшая сумма до вычета налогов, которую может платить работодатель сотрудникам) в таких странах:
- Люксембург — 2508 евро;
- Германия — 1997 евро;
- Нидерланды — 1995 евро;
- Бельгия — 1955 евро;
- Ирландия — 1910 евро;
- Франция — 1747 евро;
- Испания — 1260 евро.
Словения оказалась единственной из новых стран ЕС, где минималка превысила 1000 евро — 1203 евро. При этом самые низкие минимальные зарплаты в таких странах Европы:
- Болгария — 399 евро;
- Албания — 375 евро;
- Северная Македония — 359 евро.
В Польше минималка составляет 811 евро, в Чехии — 729 евро, в Румынии — 604 евро. Самая высокая покупательная способность при таких зарплатах — в Германии, а Польша находится на 9-м месте среди европейских стран.
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