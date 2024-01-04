В каких странах ЕС больше поддерживают прием украинцев (исследование) — Finance.ua

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В каких странах ЕС больше поддерживают прием украинцев (исследование)

Мир
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В каких странах ЕС больше поддерживают прием украинцев (исследование)
В каких странах ЕС больше поддерживают прием украинцев (исследование)
Уровень поддержки украинских беженцев в Европе остается высоким. В 2023 году 79% граждан стран ЕС согласны с приемом бегущих от войны.
Где уровень поддержки украинцев самый высокий — рассказали schengenvisainfo.com.
Уровень поддержки украинских беженцев в ЕС остается высоким, хоть и снизился по сравнению с прошлым годом. Одобряют прием бегущих от войны 79% граждан стран ЕС (в прошлом году было 88%).
Таковы результаты исследования «Атлас миграции», выпущенного Совместным исследовательским центром Европейской комиссии (JRC). В новом выпуске есть специальный тематический раздел о тенденциях солидарности ЕС в отношении переселенцев из Украины.
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Более всего снизился уровень одобрения приема украинцев в Чехии (58% с 77%), Словении (66% с 89%) и Словакии (58% с 76%). Единственной страной, где поддержка украинских беженцев выросла, стала Дания (с 89% до 90,8%). А наивысший уровень поддержки имеет Португалия (93,7% против 96,2% в 2022 году).
В 2023 году за предоставление убежища украинцам высказывалась такая доля респондентов в странах ЕС:
  • Финляндия — 92%;
  • Швеция — 89,3%;
  • Испания — 87,9%;
  • Италия — 85,5%;
  • Польша — 84,7%;
  • Румыния — 83,1%%
  • Ирландия — 79,2%;
  • Нидерланды — 78,4%;
  • Венгрия — 77,5%;
  • Франция — 76,4%;
  • Германия — 73,6%.
В то же время среди стран ЕС больше всего украинских беженцев приняли Германия (1 215 365 человек), Польша (960 620) и Чехия (364 450).
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По материалам:
РБК-Україна
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