В каких странах ЕС больше поддерживают прием украинцев (исследование) — Finance.ua

В каких странах ЕС больше поддерживают прием украинцев (исследование) Сегодня 11:17 — Мир

В каких странах ЕС больше поддерживают прием украинцев (исследование)

Уровень поддержки украинских беженцев в Европе остается высоким. В 2023 году 79% граждан стран ЕС согласны с приемом бегущих от войны.

Где уровень поддержки украинцев самый высокий — рассказали schengenvisainfo.com

Уровень поддержки украинских беженцев в ЕС остается высоким, хоть и снизился по сравнению с прошлым годом. Одобряют прием бегущих от войны 79% граждан стран ЕС (в прошлом году было 88%).

Таковы результаты исследования «Атлас миграции», выпущенного Совместным исследовательским центром Европейской комиссии (JRC). В новом выпуске есть специальный тематический раздел о тенденциях солидарности ЕС в отношении переселенцев из Украины.

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Более всего снизился уровень одобрения приема украинцев в Чехии (58% с 77%), Словении (66% с 89%) и Словакии (58% с 76%). Единственной страной, где поддержка украинских беженцев выросла, стала Дания (с 89% до 90,8%). А наивысший уровень поддержки имеет Португалия (93,7% против 96,2% в 2022 году).

В 2023 году за предоставление убежища украинцам высказывалась такая доля респондентов в странах ЕС:

Финляндия — 92%;

Швеция — 89,3%;

Испания — 87,9%;

Италия — 85,5%;

Польша — 84,7%;

Румыния — 83,1%%

Ирландия — 79,2%;

Нидерланды — 78,4%;

Венгрия — 77,5%;

Франция — 76,4%;

Германия — 73,6%.

В то же время среди стран ЕС больше всего украинских беженцев приняли Германия (1 215 365 человек), Польша (960 620) и Чехия (364 450).

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