В каких случаях отказ в приеме на работу законен — Finance.ua
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В каких случаях отказ в приеме на работу законен

Личные финансы
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В каких случаях отказ в приеме на работу законен
В каких случаях отказ в приеме на работу законен, www.freepik.com
Закон запрещает необоснованный отказ в приеме на работу. В некоторых случаях подобное нарушение может привести даже к уголовной ответственности должностных лиц работодателя. Но есть случаи, когда отказ считается законным.
Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.
Необоснованный отказ в приеме на работу:
  • без каких-либо мотивов, либо по основаниям, не касающимся квалификации или профессиональных качеств работника, либо по другим основаниям, не предусмотренным законом.
Что касается последнего случая, то действующее трудовое законодательство позволяет отказывать в приеме на работу, когда:
  • отсутствует вакансия на должность, на которую заявил себя претендент;
  • претендент отказывается от прохождения испытательного срока, который в период военного положения может быть установлен любой категории работников;
  • работа противопоказана претенденту по медицинскому заключению по состоянию его здоровья;
  • действуют ограничения по совместной работе на одном предприятии лиц, являющихся близкими родственниками или родственниками (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также родители, братья, сестры и дети супругов), если в связи с исполнением трудовых обязанностей они будут непосредственно подчинены или подконтрольны друг другу;
  • есть определенные ограничения для отдельных профессий, должностей или работ:
  1. по уровню образования (врачом, например, может работать только лицо с соответствующим медицинским образованием);
  2. по возрасту (для выполнения работ с тяжелыми или вредными условиями труда, например, не могут привлекаться лица младше 18 лет);
  3. по наличию гражданства Украины (иностранцы, в частности, не могут работать на должности государственного служащего);
  4. по полу (существует ограничение в привлечении женщин к отдельным видам горных работ);
  5. по стажу (допустимо, например, требование минимального стажа работы по специальности для занятия должности);
  6. по судимости или иного запрету (приговором суда может быть ограничено право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью);
  7. по безупречной деловой репутации (руководителем банка, например, не может быть лицо, ранее управлявшее обанкротившимся банком);
  8. по совместительству (законодательством о предотвращении коррупции установлены ограничения по выполнению другой оплачиваемой деятельности лицами, выполняющими функции государства).
Тем не менее по требованию претендента, а беременной, женщине с ребенком до 3 лет или одинокому лицу с ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью в обязательном порядке, должны быть предоставлены мотивированные причины отказа в письменном виде. Работодатель также должен иметь подтверждение того, что квалификация или профессиональные качества соискателя не соответствуют предложенной должности. При этом требования не должны быть завышены и должны вкладываться в пределы, определенные соответствующими квалификационными справочниками.

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Вместе с тем по отдельным категориям лиц работодатель, безусловно, обязан заключить трудовой договор. Это касается:
  • молодых специалистов, направленных в установленном порядке на такое предприятие;
  • работников, приглашенных на работу в порядке перевода;
  • выборных работников по истечении срока полномочий;
  • работников, которым предоставлено право возвратного принятия на работу.
Необоснованный или незаконный отказ в принятии на работу может быть обжалован в суде в течение 3-месячного срока, начинающегося со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
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По материалам:
Finance.ua
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