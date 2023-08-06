В каких городах Польши самые высокие зарплаты — Finance.ua

В каких городах Польши самые высокие зарплаты
Центральное статистическое управление опубликовало новые данные, касающиеся средних зарплат (брутто) в Польше, а также средние зарплаты в отдельных городах.
Варшава в этом рейтинге не лидирует. Средняя зарплата (брутто) в Польше в мае 2023 года составила 7181,67 злотых. По сравнению с прошлым годом она выросла на 12,2%.
По данным Центрального статистического управления, первое место в рейтинге занимает Краков. В мае средняя зарплата в этом городе составила 8987,17 злотых брутто. За год она выросла на 15,2%.
Второе место занял Гданьск с зарплатой 8943,29 злотых брутто. Рост по сравнению с прошлым годом здесь составил более 14%.
Варшава занимает в этом списке третье место. В столице Польши в мае средняя зарплата составила 8717,42 злотых брутто, что по сравнению с предыдущим месяцем меньше почти на 5%. В годовом исчислении средняя зарплата увеличилась на 11,4%.
Зарплаты в других городах:
- Познань — 8659,07 злотых брутто,
- Катовице — 8267,17 злотых брутто,
- Вроцлав — 7813,97 злотых брутто,
- Щецин — 7327,37 злотых брутто,
- Ополе — 6892,19 злотых брутто,
- Жешув — 6774,47 злотых брутто,
- Зеленая Гура — 6769,29 злотых брутто.
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