В каких городах Польши самые высокие зарплаты — Finance.ua

В каких городах Польши самые высокие зарплаты Сегодня 10:03 — Личные финансы

В каких городах Польши самые высокие зарплаты

Центральное статистическое управление опубликовало новые данные, касающиеся средних зарплат (брутто) в Польше, а также средние зарплаты в отдельных городах.

Варшава в этом рейтинге не лидирует. Средняя зарплата (брутто) в Польше в мае 2023 года составила 7181,67 злотых. По сравнению с прошлым годом она выросла на 12,2%.

По данным Центрального статистического управления, первое место в рейтинге занимает Краков. В мае средняя зарплата в этом городе составила 8987,17 злотых брутто. За год она выросла на 15,2%.

Второе место занял Гданьск с зарплатой 8943,29 злотых брутто. Рост по сравнению с прошлым годом здесь составил более 14%.

Варшава занимает в этом списке третье место. В столице Польши в мае средняя зарплата составила 8717,42 злотых брутто, что по сравнению с предыдущим месяцем меньше почти на 5%. В годовом исчислении средняя зарплата увеличилась на 11,4%.

Зарплаты в других городах:

Познань — 8659,07 злотых брутто,

Катовице — 8267,17 злотых брутто,

Вроцлав — 7813,97 злотых брутто,

Щецин — 7327,37 злотых брутто,

Ополе — 6892,19 злотых брутто,

Жешув — 6774,47 злотых брутто,

Зеленая Гура — ​​6769,29 злотых брутто.

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uamedia По материалам:

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