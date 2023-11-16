В Кабмине определились, кто именно будет разрешать выезд за границу чиновникам из исполнительной власти — Finance.ua
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В Кабмине определились, кто именно будет разрешать выезд за границу чиновникам из исполнительной власти

Казна и Политика
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Кабинет Министров Украины постановил, что решение о служебной командировке за границу руководителей центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) принимает премьер-министр.
Согласно постановлению № 1204 от 14 ноября, правительство определило, что решение о служебной командировке за границу в отношении руководителей центральных органов исполнительной власти принимает премьер-министр.
До этого премьер принимал решение о заграничных командировках первого вице-премьера, вице-премьера, министров и государственного секретаря Кабмина, а решение относительно других руководителей центральных органов исполнительной власти принимал первый вице-премьер.
Напомним, Кабмин разрешил еще одной категории мужчин выезжать за границу.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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