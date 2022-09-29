В Кабмине оценили готовность Украины к отопительному сезону — Finance.ua

В Кабмине оценили готовность Украины к отопительному сезону Сегодня 11:02 — Энергетика

Готовность топливно-энергетического комплекса, объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы и транспортной инфраструктуры Украины к прохождению осенне-зимнего периода 2022/23 года составляет 88%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.

«Все готовятся к самому тяжелому отопительному сезону. Благодарен областям за уровень подготовки, который сегодня составляет уже более 88%. Правительство со своей стороны продолжает работать над обеспечением энергоресурсов. Сейчас имеем почти 14 млрд кубов газа и 2,2 млн тонн угля», — цитирует Шмыгаля пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что ключевая задача на ближайшие недели — выйти на 100% готовность к отопительному сезону.

Шмыгаль также сообщил, что накануне правительство выделило областям 562 млн грн субвенции на закупку дров, это позволит приобрести 400 тысяч кубических метров древесины для раздачи людям на прифронтовых территориях.

«Все должно быть быстро реализовано, привезено и роздано людям до наступления холодов», — отметил он.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что к началу отопительного сезона запланировано накопить 14,5-15 млрд кубов газа. Кроме того, есть договоренности по импорту определенного объема газа для создания резервного запаса.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что на текущий отопительный сезон планируется реализовать 5 млн кубических метров дров.

На сегодняшний день все потребности в древесине, по информации Министерства окружающей среды, полностью обеспечиваются.

УНІАН По материалам:

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