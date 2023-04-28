В Израиле впервые подали филе морского окуня, созданное с помощью 3D-печати — Finance.ua

В Израиле впервые подали филе морского окуня, созданное с помощью 3D-печати 28.04.2023, 00:47 — Технологии&Авто

В Израиле впервые подали филе морского окуня, созданное с помощью 3D-печати

Израильская компания Steakholder Foods (ранее MeaTech 3D), наверное, известна уже во всем мире. Именно они подарили человечеству выращенные в лаборатории стейки и даже кусочки говядины вагю, также созданной искусственно, пишет New Atlas

Исследователи не остановились на производстве мяса в лаборатории и создали то, что, по их словам, является первым в мире целым филе культивируемой рыбы, а именно морского окуня. Новый продукт еще не вышел на рынок, однако ученые надеются исправить это в ближайшее время.

Известно, что филе было создано Steakholder Foods в сотрудничестве с компанией из Сингапура Umami Meats. Именно последние предоставили ученым натуральные клетки морского окуня, которые затем были использованы для культивирования, а затем включены в биочернила для 3D-печати.

Интересно, что рыбное филе готово к употреблению после печати, и в отличие от мясных культивируемых продуктов, выращенных в лаборатории, не требует периода инкубации и созревания после создания.

Ученые отмечают, что созданный в лаборатории стейк морского окуня по вкусовым качествам не уступает натуральному. Хотя, по сути, в каком-то смысле он и есть подлинное филе морского окуня. Недавняя дегустация культивированного филе морского окуня состоялась на территории Steakholder — гостей мероприятия угощали блюдами сингапурской и израильской кухни, в состав которых входило созданное в лаборатории филе.

По словам генерального директора Umami Meats Михира Першада, компания очень рада, что в сотрудничестве со Steakholder Foods им удалось создать первое в мире рыбное филе, выращенное целиком. Во время первой дегустации создатели продемонстрировали созданный в лаборатории продукт, а гости смогли убедиться, что он имеет тот же вкус и структуру, что и натуральное. Более того, филе тает во рту и рассыпается на хлопья — как и должно происходить с отличной рыбой.

В компании также отметили, что в ближайшие несколько месяцев они намерены выйти на рынок с культивированным филе окуня. Также в компании заявили, что следующим их детищем станет разработка культивированного угря.

Фокус По материалам:

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