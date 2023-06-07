В Израиле впервые опробовали воздушное такси — Finance.ua

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В Израиле впервые опробовали воздушное такси

Технологии&Авто
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В Израиле впервые опробовали воздушное такси
В Израиле впервые опробовали воздушное такси
Израиль приступил к тестовым полетам автономных летательных аппаратов, которые могут перевозить пассажиров и тяжелые грузы.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Первые тестовые полеты воздушного такси — часть двухлетнего пилотного проекта стоимостью 10 миллионов долларов под руководством Израильской национальной инициативы по использованию беспилотников (INDI).
Его цель состоит в том, чтобы с помощью дронов перевозить пассажиров и тяжелые грузы, а также улучшить ситуацию с пробками на дорогах Израиля, более эффективно предоставлять коммерческие и государственные услуги.
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На прошлой неделе 11 компаний, занимающихся эксплуатацией и доставкой дронов, приняли участие в испытаниях и экспериментальных полетах в рамках проекта по всей стране.
«Это первая такая инициатива в мире, направленная на широкое и междисциплинарное исследование новых технологий, включая перевозку грузов, а впоследствии и людей», — сказала министр транспорта Мири Регев.
По ее словам, общий проект охватывает все аспекты, включая регулирование и законодательные изменения, связанные с коммерческой эксплуатацией беспилотников как дополнительного инструмента для решения проблемы пробок.
В то же время рассматривается вопрос разделения авиапространства и построения авиамаршрутов с целью урегулирования одновременного движения дронов и самолетов.

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По материалам:
Укрінформ
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