В июне объем неработающих кредитов вырос почти на 22 млрд гривен — Finance.ua

В июне объем неработающих кредитов вырос почти на 22 млрд гривен Сегодня 14:39 — Кредит&Депозит

В июне доля неработающих кредитов (NPL) выросла на 0,29 процентного пункта до 29,7%.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

Объем неработающих кредитов в июне вырос на 21,9 млрд гривен до 339,3 млрд гривен.

При этом в госбанках доля неработающих кредитов за июнь выросла на 1,42 п.п. до 46,45%, а в иностранных банковских группах выросло на 2,68 п.п. до 10,07%.

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Доля неработающих кредитов в банках с частным капиталом выросла на 1,03 п.п. до 13,46%, а в Приватбанк е — на 0,17 п.п. до 66,47%.

В мае доля неработающих кредитов (NPL) выросла на 0,29 п.п. до 27,64%.

Напомним, доля NPL в кредитном портфеле сократилась за 2021 год на 11% — с 41% на 1 января 2021 года до 30% на 1 января 2022 года. А в 2020 году доля NPL в украинских банках снизилась с 48,4% (на 1 января 2020 г.) до 41% (на 1 января 2021 г.).

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Українські Новини По материалам:

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