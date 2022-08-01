Как правильно пользоваться кредиткой: правила эффективности — Finance.ua

Как правильно пользоваться кредиткой: правила эффективности Сегодня 11:41 — Кредит&Депозит

Как правильно пользоваться кредиткой: правила эффективности



Из-за войны многие украинцы потеряли работу, соответственно, доходы граждан пошли на спад. В такие моменты очень выручают кредитные карты — они могут стать хорошим подспорьем в трудные времена. Однако всегда следует учитывать все возможности вашей кредитки и правильно их использовать. Специально для этого мы вместе с Идея Банком составили несколько правил , которые помогут заемщикам пользоваться кредитными средствами наиболее эффективно.

1. Правила безопасности: лимиты на платежи, финансовый номер и 3D-secure

Средства на кредитке также нужно обезопасить от мошенников, ведь даже в военное время аферисты никуда не деваются, а некоторые, напротив, активизируются.

Сама по себе банковская карта является безопасным платежным инструментом. Но похищение средств с нее происходит чаще всего по вине самих клиентов, которые в стрессе или из-за недопонимания разглашают свои конфиденциальные данные.

Банкиры предлагают позаботиться о безопасности онлайн-платежей, сначала установив на них нулевой лимит. Кроме того, многие банки сделали функции установки лимитов транзакций и оформления виртуальных карт доступными в своих мобильных приложениях.

Еще один важный момент — иметь финансовый номер в банке, на который приходят уведомления о транзакциях и подтверждения операций, в частности — 3D-secure.

Вывод: Позаботьтесь о включенном финансовом номере и наличии услуги 3D-secure, никому нигде не разглашайте конфиденциальные данные карт. Также установите нулевой лимит на онлайн-платежи и повышайте его перед каждой конкретной покупкой. Или используйте второй вариант — заведите отдельную виртуальную карту для расчетов в интернете и держите ее всегда пустой, пополняя нужной суммой перед покупкой.

2. Изучите регламент работы банка с платежами

Узнайте в банке, как долго будут идти платежи, отправленные тем или иным способом, и учитывайте этот срок при погашении долга по кредитке. Лучше всего делать это за 3-5 дней до наступления расчетной даты.

Почему это важно? Представьте ситуацию. Чтобы не выйти из льготного периода по кредитной карте «Банка А», вам нужно погасить долг по ней до 25 числа. В этот день у вас точно будут поступления на карту «Банка Б», и вы знаете, что сможете перевести их на карту «Банка А». Вроде бы успеваете, но на практике все может оказаться сложнее.

По регламенту некоторых банков платежи могут засчитываться в течение нескольких рабочих дней. Поэтому отправленные 25-го деньги окажутся на счете только 26-28 числа. Как результат: к расчетной дате банк денег не увидит и с чистой совестью начислит проценты за пользование кредитным лимитом.

3. Все кредитки имеют льготный период, но не у всех он считается одинаково

Льготный период — очень приятная функция кредитной карты. Ее смысл ясен: банк дает определенный промежуток времени, в течение которого можно бесплатно воспользоваться кредитным лимитом. Но не все знают о том, что кроме продолжительности периода нужно знать, как именно он считается. Вопрос чаще всего в расчетной дате, к которой нужно закрыть долг на карте. Эту дату нужно обязательно сверить с договором, от этого зависит, когда вам нужно рассчитаться с банком.

Одни банки начинают отсчет грейс-периода с 1 числа каждого месяца, другие — с даты заключения контракта. Так что внимательно читайте условия предоставления льготного периода в договоре, а также установите на телефон напоминание за 3-4 дня до его окончания, учитывайте выходные.

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