В июне 2023 года индекс потребительских настроений украинцев уменьшился: курс гривны и безработица (инфографика) — Finance.ua

В июне 2023 года индекс потребительских настроений украинцев уменьшился: курс гривны и безработица (инфографика) Сегодня 21:00 — Личные финансы

В июне 2023 года индекс потребительских настроений украинцев уменьшился: курс гривны и безработица (инфографика)

По данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине» в июне 2023 года, Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 9,5 пункта и составил 82,5 п. Уменьшились все составляющие индикатора.

В июне 2023 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 82,5 п., что на 9,5 п. ниже показателя мая.

Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился и составляет 52,3, что на 6,1 п. ниже уровня этого показателя в мае. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

индекс текущего личного материального положения (х1) составил 47,3, что на 3,1 п. ниже показателя в мае;

индекс целесообразности крупных покупок (х5) снизился на 9 п. и установился на отметке 57,3 п.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в июне снизился на 11,8 п. и составляет 102,6 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 96,4 п., что на 11,2 п. ниже уровня этого показателя в мае;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) снизился на 14,1 п. и составляет 87,3 п.;

индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) уменьшился на 10,2 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 124,1 п.

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 9,1 п. и составляет 129,9 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 8,3 п. и составляет 182,3 п.

Курс гривны

Ожидания украинцев относительно курса гривны в ближайшие 3 месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,7 п. и составляет 138,6 п.

«В июне 2023 года фиксируется снижение показателей по всем составляющим индикатора — снизился как индекс потребительских настроений, так и индексы текущего положения и экономических ожиданий. В общем, прослеживается более пессимистическая оценка населением Украины как ситуации на сегодня, так и будущего. Следует заметить, что во времена существенных изменений и активного развития ситуации мониторинг индикатора более целесообразен на более длительных временных промежутках для более надежной оценки динамики и перспектив», — комментируют аналитики Info Sapiens.

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