В Ивано-Франковской области арестованы активы российских компаний более чем на 200 млн гривен — Finance.ua

В Ивано-Франковской области арестованы активы российских компаний более чем на 200 млн гривен Сегодня 15:45 — Криминал

В Ивано-Франковской области арестованы активы российских компаний более чем на 200 млн гривен, ssu.gov.ua

В Ивано-Франковской области арестованы и переданы в АРМА активы российских компаний более чем на 200 млн гривен. Предприятия специализируются на производстве картонной и бумажной продукции промышленности.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, конечным бенефициаром 100% уставного капитала в одной из них является российское правительство, в другом ему принадлежит 75%, а остальное — Украине.

Установлено, что россия владеет предприятиями через цепочку связанных между собой учреждений — два российских банка и одно ООО.

После вторжения россии топ-менеджемент начал перевод имущественного комплекса на подконтрольную им компанию.

По материалам СБУ арест наложен на следующие российские активы:

корпоративные права на 14,8 млн грн;

целостный имущественный производственный комплекс стоимостью около 190 млн грн.

Активы переданы в управление АРМА. Досудебное расследование продолжается по трем статьям УКУ.

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