В Ивано-Франковской области арестованы активы российских компаний более чем на 200 млн гривен — Finance.ua

В Ивано-Франковской области арестованы активы российских компаний более чем на 200 млн гривен
В Ивано-Франковской области арестованы и переданы в АРМА активы российских компаний более чем на 200 млн гривен. Предприятия специализируются на производстве картонной и бумажной продукции промышленности.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как отмечается, конечным бенефициаром 100% уставного капитала в одной из них является российское правительство, в другом ему принадлежит 75%, а остальное — Украине.
Установлено, что россия владеет предприятиями через цепочку связанных между собой учреждений — два российских банка и одно ООО.
После вторжения россии топ-менеджемент начал перевод имущественного комплекса на подконтрольную им компанию.
По материалам СБУ арест наложен на следующие российские активы:
- корпоративные права на 14,8 млн грн;
- целостный имущественный производственный комплекс стоимостью около 190 млн грн.
Активы переданы в управление АРМА. Досудебное расследование продолжается по трем статьям УКУ.
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