В Италии разрабатывают первый в мире реактивный суперкар (фото) — Finance.ua
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В Италии разрабатывают первый в мире реактивный суперкар (фото)

Технологии&Авто
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В Италии разрабатывают первый в мире реактивный суперкар (фото)
В Италии разрабатывают первый в мире реактивный суперкар (фото), Фото: carscoops.com
Молодая итальянская компания Camal Stile представила проект своего первого суперкара Test/1. Автомобиль оборудовали реактивным двигателем.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Camal Stile может стать первым в мире реактивным суперкаром. Автомобиль получил турбореактивный двигатель мощностью 5000 л. с. Теоретически он способен развить скорость более 450 км/ч. Как правило, такими двигателями оснащают только специальные автомобили, созданные, чтобы побить рекорд скорости.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Camal Stile Test/1 — обтекаемый одноместный болид, напоминающий спортпрототипы по гонке «24 часа Ле-Мана». В то же время во внешнем виде есть черты реактивного концепт-кара Fiat Turbina 1954 года.
У суперкара стремительный клиновидный силуэт с заостренным «носом» и приподнятой задней частью. Test/1 получил киль и большое антикрыло, а задние колеса прикрыты специальными накладками. Коэффициент лобового сопротивления у автомобиля очень низкий — 0,20.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Салон прикрыт стеклянным колпаком, как в истребителе. Итальянский суперкар одноместный. Он получил руль-штурвал и цифровую приборную панель.
По материалам:
Фокус
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