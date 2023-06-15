В Италии разрабатывают первый в мире реактивный суперкар (фото) — Finance.ua

В Италии разрабатывают первый в мире реактивный суперкар (фото) 15.06.2023, 00:03 — Технологии&Авто

В Италии разрабатывают первый в мире реактивный суперкар (фото), Фото: carscoops.com

Молодая итальянская компания Camal Stile представила проект своего первого суперкара Test/1. Автомобиль оборудовали реактивным двигателем.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Camal Stile может стать первым в мире реактивным суперкаром. Автомобиль получил турбореактивный двигатель мощностью 5000 л. с. Теоретически он способен развить скорость более 450 км/ч. Как правило, такими двигателями оснащают только специальные автомобили, созданные, чтобы побить рекорд скорости.

Фото: carscoops.com

Camal Stile Test/1 — обтекаемый одноместный болид, напоминающий спортпрототипы по гонке «24 часа Ле-Мана». В то же время во внешнем виде есть черты реактивного концепт-кара Fiat Turbina 1954 года.

У суперкара стремительный клиновидный силуэт с заостренным «носом» и приподнятой задней частью. Test/1 получил киль и большое антикрыло, а задние колеса прикрыты специальными накладками. Коэффициент лобового сопротивления у автомобиля очень низкий — 0,20.

Фото: carscoops.com

Салон прикрыт стеклянным колпаком, как в истребителе. Итальянский суперкар одноместный. Он получил руль-штурвал и цифровую приборную панель.

Фокус По материалам:

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