В Италии на государственном уровне запретили ChatGPT — Finance.ua

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В Италии на государственном уровне запретили ChatGPT

Технологии&Авто
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В Италии на государственном уровне запретили ChatGPT
В Италии на государственном уровне запретили ChatGPT
Национальный регулятор Италии по конфиденциальности распорядился о фактическом запрете чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT из-за «незаконного сбора личных данных». OpenAI приказали немедленно прекратить собирать информацию об итальянских пользователях, пока не изменятся методы сбора.
Об этом пишет The Verge.
Управление по защите данных (GPDP) заявило, что у компании нет законных оснований для сбора личной информации о пользователях. Кроме того, GPDP указало, что OpenAI не имеет механизма, позволяющего запретить несовершеннолетним пользователям доступ к сервису.

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В управлении отметили, что это «подвергает их абсолютно неподходящим ответам по сравнению с их уровнем развития и самосознания».
На момент публикации доступ к ChatGPT через VPN был еще доступен. Вероятно, OpenAI потребуется время, чтобы выполнить требование о прекращении обработки данных. У компании есть 20 дней, чтобы сообщить, какие меры она предприняла для выполнения требований регулирующих органов. В случае невыполнения ее могут оштрафовать на сумму до €20 млн (4% от годового мирового оборота).
Это не первый случай, когда итальянская служба по надзору за данными предпринимает такие решения в отношении чат-бота с искусственным интеллектом. Ранее регулятор заблокировал приложение Replika.ai.
По материалам:
УБР
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