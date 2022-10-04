В Италии арестовали недвижимость двух российских олигархов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Италии арестовали недвижимость двух российских олигархов

27
Италия заморозила объекты недвижимости, принадлежащие двум русским олигархам. Арест наложен на виллу на роскошном морском курорте Портофино, а также недвижимость в Сирмионе на озере Гарда.
Об этом сообщает Reuters.
Полиция наложила арест на виллу Альтакьяра, особняк с парком на мысе Портофино на Лигурийском море, а также имущество и автомобиль в Риме Эдуарда Худайнатова, бывшего главы российского энергетического гиганта «Роснефть».
Один из источников сообщил, что Худайнатов был внесен в черный список санкций ЕС после вторжения москвы в Украину.
В мае итальянская полиция конфисковала роскошную яхту «Шахерезада» стоимостью около 700 млн долларов, которая, как считается, принадлежала Худайнатову и которая в СМИ связывалась с президентом россии путиным.
В рамках отдельной сделки полиция заморозила недвижимость в Сирмионе, городе на озере Гарда на северо-востоке Италии, стоимостью более 15 млн евро. Один из источников сообщил, что она принадлежит Григорию Березкину, председателю правления российской группы прямых инвестиций Esn.
В марте и апреле Италия конфисковала виллы и яхты на сумму более 900 млн евро у состоятельных россиян, регулярно приезжавших в страну на отдых и купивших недвижимость во многих престижных местах.
Согласно обновленному официальному списку Guardia di Finanza, общая стоимость активов, изъятых на данный момент в Италии у российских олигархов, составляет более 1,7 млрд евро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.