В Италии арестовали недвижимость двух российских олигархов — Finance.ua

В Италии арестовали недвижимость двух российских олигархов Сегодня 18:10

Италия заморозила объекты недвижимости, принадлежащие двум русским олигархам. Арест наложен на виллу на роскошном морском курорте Портофино, а также недвижимость в Сирмионе на озере Гарда.

Об этом сообщает Reuters

Полиция наложила арест на виллу Альтакьяра, особняк с парком на мысе Портофино на Лигурийском море, а также имущество и автомобиль в Риме Эдуарда Худайнатова, бывшего главы российского энергетического гиганта «Роснефть».

Один из источников сообщил, что Худайнатов был внесен в черный список санкций ЕС после вторжения москвы в Украину.

В мае итальянская полиция конфисковала роскошную яхту «Шахерезада» стоимостью около 700 млн долларов, которая, как считается, принадлежала Худайнатову и которая в СМИ связывалась с президентом россии путиным.

В рамках отдельной сделки полиция заморозила недвижимость в Сирмионе, городе на озере Гарда на северо-востоке Италии, стоимостью более 15 млн евро. Один из источников сообщил, что она принадлежит Григорию Березкину, председателю правления российской группы прямых инвестиций Esn.

В марте и апреле Италия конфисковала виллы и яхты на сумму более 900 млн евро у состоятельных россиян, регулярно приезжавших в страну на отдых и купивших недвижимость во многих престижных местах.

Согласно обновленному официальному списку Guardia di Finanza, общая стоимость активов, изъятых на данный момент в Италии у российских олигархов, составляет более 1,7 млрд евро.

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