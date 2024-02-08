В историческом центре Киева продается бывший офис банка «Січ» — Finance.ua

В историческом центре Киева продается бывший офис банка «Січ» Сегодня 13:35 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу бывший офис банка «Сич» в историческом центре Киева.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

14 февраля 2024 года в системе Prozorro. Продажи состоится повторный аукцион по продаже активов банка «Сич», ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов.

В составе лота G22N025602 — офисное здание банка, основные средства (4857 единиц), карты на топливо и капитальные вложения в помещение дизельной-чилерной в офисе.

Бывший головной офис банка «Сич», общей площадью более 2,5 тыс. кв. м, занимает 1−4 этажа современного 22-этажного дома премиум-класса.

Объект имеет фасадное расположение.

Среди неоспоримых преимуществ выставленной на торги недвижимости — месторасположение: исторический и деловой центр столицы — Шевченковский район Киева, пер. Несторовский, 6. Рядом — интенсивные транспортные и пешеходные потоки, качественная развитая инфраструктура: торговый центр, кафе и рестораны, магазины, отделения банков и т. д.

Вблизи находятся Львовская площадь, Пейзажная аллея, в пешей доступности — станция метро «Золотые ворота», в нескольких троллейбусных остановках — Майдан Незалежности.

Начальная цена — 87,3 млн гривен.

Торги будут проходить по английской модели аукциона с пошаговым повышением начальной цены.

Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 20:00 13 февраля.

Средства, вырученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами банка «Сич».

В октябре 2022 года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «Банк Сич».

55,62% акций банка «Сич» принадлежало Олегу Баланде, еще 31,02% - Валерию Раздорожному.

Українські Новини По материалам:

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