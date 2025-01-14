В Испанию прибыл танкер с российским СПГ после новых санкций США — Finance.ua

В Испанию прибыл танкер с российским СПГ после новых санкций США Сегодня 10:31

Танкер с российским сжиженным природным газом причалил в Испании. Судно воспользовалось временным промежутком перед вступлением в силу санкций США.

Издание Bloomberg пишет, что танкер Cool Rover, который в прошлом месяце загрузился на экспортном заводе СПГ «Портовая» ПАО «Газпром» на северо-западе россии, пришвартовался к импортному терминалу Уэльва в Испании. 10 января «Портовая» оказалась среди предприятий, включенных в список последних и самых жестких санкций Вашингтона в отношении москвы.

Согласно сообщению Министерства финансов, сделки с «Портовой» должны быть завершены до 27 февраля.

Новые санкции — это последняя попытка США удержать покупателей СПГ от покупки топлива в россии, что в конечном итоге ограничит возможности москвы финансировать войну против Украины. Рынок будет внимательно следить за тем, продолжатся ли эти поставки, когда санкции вступят в силу.

Импорт показывает, что Европа по-прежнему готова принимать СПГ из россии, чтобы удовлетворить свой спрос на топливо для отопления и электростанций, несмотря на углубление напряженности из-за войны в Украине. В прошлом году поставки СПГ из россии в Европу достигли рекордного уровня.

1 января Украина прекратила прокачивать российский газ, что стало окончанием долгой эпохи российского экономического влияния на Европу. Однако это не решает все существующие проблемы в этом вопросе.

УНІАН По материалам:

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