В Испании презентовали электромотоцикл за 5500 евро (фото) — Finance.ua
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В Испании презентовали электромотоцикл за 5500 евро (фото)

Технологии&Авто
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В Испании презентовали электромотоцикл за 5500 евро (фото)
В Испании презентовали электромотоцикл за 5500 евро (фото)
Испанский производитель скутеров Leonart Motors представил свой первый электробайк Rigger. Мотоцикл поступает в продажу по цене в 5499 евро и является одним из самых доступных в своем классе. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте компании.
Новый Leonart Rigger — легкий электромотоцикл для города и несложного бездорожья. Своим дизайном он напоминает кроссовые байки — у него внедорожная резина и неприкрытая трубчатая рама.
Электробайк получил цифровой щиток приборов, кнопку запуска и USB-разъем для подключения различных гаджетов. Оптика является полностью светодиодной.
В Испании презентовали электромотоцикл за 5500 евро (фото)
Мотоцикл Leonart Rigger оснащен мотором с пиковой мощностью 9,5 л. с. (7 кВт). Поскольку он легкий, то этого достаточно, чтобы развить 96 км/ч. За замедление отвечают однодисковые тормоза спереди и сзади.
В Испании презентовали электромотоцикл за 5500 евро (фото)
Аккумуляторная батарея на 4,32 кВт∙ч обеспечивает запас хода 94 км в смешанном цикле и 150 км — при городской езде. Зарядить ее в домашних условиях можно примерно за 6 часов.
По материалам:
Фокус
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