В Испании компания будет производить зеленую энергию из волн — Finance.ua

В Испании компания будет производить зеленую энергию из волн
Компания Carnegie Clean Energy, Испания, получила грант в €2,1 миллиона от Баскского энергетического агентства (EVE) на развитие производства устройств волновой энергии CETO, что увеличило общее финансирование проекта до €7,05 миллиона.
Проект будет реализовываться на Бискайской морской энергетической платформе (BiMEP) в Стране Басков, автономном сообществе в Испании, на побережье Бискайского залива, сообщает Offshore Energy.
Проект также получил €3,75 миллиона от программы исследований и разработок в области волновой энергии EuropeWave и €1,2 миллиона от европейской программы Renmarinas Demos.
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Ожидается, что региональная поддержка будет способствовать местному производству плавучих устройств CETO и совершенствованию швартовной системы.
Дополнительные средства будут направлены на внедрение технологии. В материале подчеркнули, что поддержка от EVE будет способствовать увеличению местного производства в Стране Басков, снижению технических и финансовых рисков. А также откроет и ускорит возможности коммерческих проектов технологии CETO.
«Эта поддержка ускоряет наш технологический прогресс и подчеркивает приверженность Страны Басков инновациям в возобновляемой энергетике и местному экономическому процветанию», — заявил генеральный директор Carnegie Джонатан Фивез.
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Он добавил, что развертывание CETO будет способствовать достижению целей ЕС по использованию энергии океана и энергетических целей, а также энергетической независимости.
Напомним, в Испании на побережье Лас-Пальмас будет построена пилотная платформа Seaworthy, которая будет состоять из ветряной турбины мощностью 4,3 МВт, преобразователя волновой энергии на 0,8 МВт, а также мощности для производства и хранения зеленого водорода.
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