В Испании будут производить отечественные бронеавтомобили Djura и Kozak (видео) — Finance.ua
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В Испании будут производить отечественные бронеавтомобили Djura и Kozak (видео)

Технологии&Авто
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В Испании будут производить отечественные бронеавтомобили Djura и Kozak (видео)
В Испании будут производить отечественные бронеавтомобили Djura и Kozak (видео)
На заводе испанской оборонной компании Tecnove будут производиться украинские бронемашины Djura и Kozak.
Об этом сообщает испанское милитарное издание Infodefensa.com.
«Tecnove подписала соглашение с украинской компанией „Практика“ о производстве бронетехники на своих предприятиях в городе Эренсия, Ла-Манча (Сьюдад-Реаль). Альянс включает в себя производство двух моделей Practika», — говорится в сообщении.
На испанском заводе будут серийно производить «разработанные для операций в экстремальных условиях, с несколькими конфигурациями в зависимости от миссии» универсальные бронированные автомобили Djura и бронеавтомобили Kozak — «с высоким уровнем защиты и мобильности, надежной конструкцией для тактических операций от транспортировки войск до медицинской эвакуации».
Предполагается, что украинские бронеавтомобили будут производиться в трех конфигурациях: бронированная санитарная машина, транспортная машина войск и машина для охраны и спецопераций.
По материалам:
Укрінформ
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