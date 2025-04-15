В Испании будут производить отечественные бронеавтомобили Djura и Kozak (видео) — Finance.ua

В Испании будут производить отечественные бронеавтомобили Djura и Kozak (видео) Сегодня 08:33 — Технологии&Авто

В Испании будут производить отечественные бронеавтомобили Djura и Kozak (видео)

На заводе испанской оборонной компании Tecnove будут производиться украинские бронемашины Djura и Kozak.

Об этом сообщает испанское милитарное издание Infodefensa.com.

«Tecnove подписала соглашение с украинской компанией „Практика“ о производстве бронетехники на своих предприятиях в городе Эренсия, Ла-Манча (Сьюдад-Реаль). Альянс включает в себя производство двух моделей Practika», — говорится в сообщении.

На испанском заводе будут серийно производить «разработанные для операций в экстремальных условиях, с несколькими конфигурациями в зависимости от миссии» универсальные бронированные автомобили Djura и бронеавтомобили Kozak — «с высоким уровнем защиты и мобильности, надежной конструкцией для тактических операций от транспортировки войск до медицинской эвакуации».

Предполагается, что украинские бронеавтомобили будут производиться в трех конфигурациях: бронированная санитарная машина, транспортная машина войск и машина для охраны и спецопераций.

Укрінформ По материалам:

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