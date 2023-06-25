В iOS 17 появится функция для защиты глаз от близорукости — Finance.ua

В iOS 17 появится функция для защиты глаз от близорукости 25.06.2023, 00:48 — Фондовый рынок

В iOS 17 появится функция для защиты глаз от близорукости

Следующая прошивка для айфонов на базе iOS 17 вводит функцию, которая сделает длительный просмотр экрана смартфона более безопасным. Ведь если достаточно долго держать смартфон слишком близко к глазам, это может привести к нескольким проблемам, в частности, к напряжению глаз и близорукости, techtoday.in.ua

Функция «Расстояние до экрана» в iOS 17 и iPadOS 17 поможет решить эту проблему, предупреждая пользователя держать дисплей подальше от лица.

Функция Screen Distance использует камеру TrueDepth для измерения расстояния от глаз пользователя и устройства. Она предупредит пользователя, если тот долго держит гаджет слишком близко к глазам.

Screen Distance разработана, чтобы уменьшить напряжение глаз и риск близорукости. Когда вы держите устройство слишком близко, мышцам глаз приходится больше работать, чтобы сфокусироваться, что может привести к напряжению глаз. В долгосрочной перспективе это также может увеличить риск развития близорукости.

Функция Screen Distance проста в использовании. Чтобы включить ее, выделите «Настройки» > «Время экрана» > «Расстояние до экрана». После включения вы увидите предупреждение, если держать устройство ближе 12 дюймов в течение более 20 минут.

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