В Индии планируют запретить дизельные автомобили в крупных городах до 2027 года — Finance.ua

В Индии планируют запретить дизельные автомобили в крупных городах до 2027 года Сегодня 03:28 — Технологии&Авто

В Индии планируют запретить дизельные автомобили в крупных городах до 2027 года

В рамках «зеленого» перехода страны Индия планирует запретить дизельные автомобили в городах-миллионниках и сильно загрязненных городах до 2027 года. Отказ от бензина и дизтоплива в транспортном секторе Индии снизит мировой спрос на нефть.

Об этом пишет Bloomberg.

«Рекомендованный запрет касается четырехколесных транспортных средств, согласно отчету, подготовленному комитетом во главе с бывшим министром нефти Индии Таруном Капуром. Комиссия также предложила постепенно отказаться от мотоциклов, скутеров и трехколесных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года.

Отказ от бензина и дизельного топлива в транспортном секторе Индии снизит мировой спрос на нефть, но переход страны на электромобили отстает от других стран, таких как Китай. Группа была создана в декабре 2021 года Министерством нефти страны, чтобы помочь промышленности разработать планы с нулевым уровнем выбросов", — пишет агентство.

По данным правительства, за год, закончившийся 31 марта, на дизельное топливо и бензин приходилось чуть больше половины общего потребления нефти в Индии. Начиная с 2024 года все новые регистрации городских транспортных средств должны быть электрическими, говорится в отчете под названием «Зеленый сдвиг».

Представитель министерства нефти не стал сразу комментировать последующие шаги после публикации отчета и его рекомендаций.

Группа сделала и другие предложения, в частности, задалась целью, чтобы к 2030 году 25% домохозяйств использовали электроэнергию для приготовления пищи, что поможет уменьшить зависимость от импортированного сжиженного газа, а также способствовать использованию экологически чистого авиационного топлива.

Поскольку промышленный и энергетический секторы являются основным источником выбросов в Индии, возобновляемая энергетика, электрификация отопления и энергоэффективность рассматриваются как ключевые пути «зеленого» перехода.

Однако, согласно отчету, у страны есть большие запасы угля, и, возможно, не удастся полностью отказаться от его использования в течение следующих 15−20 лет.

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