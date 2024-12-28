В Харькове десятки тысяч человек без тепла — Finance.ua

В Харькове десятки тысяч человек без тепла Сегодня 11:33 — Казна и Политика

В Харькове десятки тысяч человек без тепла

Власти 28 декабря заявили, что продолжается процесс возобновления теплоснабжения в Харькове и населенных пунктах Харьковского района.

Без тепла в том числе и многоквартирные дома.

На утро остаются без отопления около 85 тысяч абонентов Харькова и 27 тысяч абонентов общин Харьковского района.

Власти также отчитываются о раненых 27 декабря. В частности, в селе Ричкодуб в результате обстрела мужчина 58 лет попал в больницу.

По данным ОВА, в области находятся более 8 тысяч человек, подлежащих эвакуации.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.