В Харькове десятки тысяч человек без тепла — Finance.ua

В Харькове десятки тысяч человек без тепла
Власти 28 декабря заявили, что продолжается процесс возобновления теплоснабжения в Харькове и населенных пунктах Харьковского района.
Без тепла в том числе и многоквартирные дома.
На утро остаются без отопления около 85 тысяч абонентов Харькова и 27 тысяч абонентов общин Харьковского района.
Власти также отчитываются о раненых 27 декабря. В частности, в селе Ричкодуб в результате обстрела мужчина 58 лет попал в больницу.
По данным ОВА, в области находятся более 8 тысяч человек, подлежащих эвакуации.
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