В Greenpeace сообщили о затоплении 32 объектов с химикатами, нефтью и бензином (инфографика) — Finance.ua

В Greenpeace сообщили о затоплении 32 объектов с химикатами, нефтью и бензином (инфографика) Сегодня 17:34 — Казна и Политика

Из-за подрыва Россией Каховской ГЭС затоплены по меньшей мере 32 заправочные станции, склады и нефтеперерабатывающие заводы, что может привести к утечке химикатов, нефти и бензина.

Об этом говорится в сообщении украинского представительства международной организации Greenpeace.

По исследованию, проведенному на основе спутниковых данных, по меньшей мере 150 тонн моторной смазки утекло в воду в первые дни катастрофы.

В организации сообщили, что даже небольшого количества химикатов достаточно, чтобы загрязнить почву и водоемы, что значительно усложнит доступ к чистой воде.

Там подчеркнули, что сильное загрязнение может повлечь затопление промышленных зон, откуда химикаты будут смываться вниз по течению, загрязнять Черное море и прибрежные районы.

Сообщается, что последствия катастрофы ощутят и животные, поскольку это загрязнит их ареал обитания.

Немецкий химик Greenpeace Манфред Сантен отметил, что почвы и водоемы могут оказаться непригодными для производства продуктов и источника питьевой воды в течение многих лет, если их не восстанавливать должным образом.

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец сообщал, что в результате подрыва Каховской ГЭС из Каховского водохранилища вытекла значительная часть его объема.

НВ По материалам:

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