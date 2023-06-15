В Greenpeace сообщили о затоплении 32 объектов с химикатами, нефтью и бензином (инфографика) — Finance.ua

В Greenpeace сообщили о затоплении 32 объектов с химикатами, нефтью и бензином (инфографика)
Из-за подрыва Россией Каховской ГЭС затоплены по меньшей мере 32 заправочные станции, склады и нефтеперерабатывающие заводы, что может привести к утечке химикатов, нефти и бензина.
Об этом говорится в сообщении украинского представительства международной организации Greenpeace.
По исследованию, проведенному на основе спутниковых данных, по меньшей мере 150 тонн моторной смазки утекло в воду в первые дни катастрофы.
В организации сообщили, что даже небольшого количества химикатов достаточно, чтобы загрязнить почву и водоемы, что значительно усложнит доступ к чистой воде.
Там подчеркнули, что сильное загрязнение может повлечь затопление промышленных зон, откуда химикаты будут смываться вниз по течению, загрязнять Черное море и прибрежные районы.
Сообщается, что последствия катастрофы ощутят и животные, поскольку это загрязнит их ареал обитания.
Немецкий химик Greenpeace Манфред Сантен отметил, что почвы и водоемы могут оказаться непригодными для производства продуктов и источника питьевой воды в течение многих лет, если их не восстанавливать должным образом.
Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец сообщал, что в результате подрыва Каховской ГЭС из Каховского водохранилища вытекла значительная часть его объема.
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