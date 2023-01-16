В Гостаможслужбе рассказали, что везли в Украину и из каких стран в 2022 году (инфографика) — Finance.ua
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В Гостаможслужбе рассказали, что везли в Украину и из каких стран в 2022 году (инфографика)

Казна и Политика
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В Гостаможслужбе рассказали, что везли в Украину и из каких стран в 2022 году (инфографика)
В Гостаможслужбе рассказали, что везли в Украину и из каких стран в 2022 году (инфографика)
В 2022 году в Украину импортировали товаров на $55,5 млрд. Экспортировали из Украины продукции на $44,2 млрд.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай — $8,7 млрд, Польша — $5,5 млрд и Германия — $4,4 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $6,7 млрд, Румынию — на $3,9 млрд, Турцию — $2,9 млрд.
Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $16 млрд;
  • топливно-энергетические товары — $13,1 млрд;
  • продукция химической промышленности — $9,6 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $23,4 млрд;
  • металлы и изделия из них — $6 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт — $4,2 млрд.
Инфографика: Государственная таможенная служба
Инфографика: Государственная таможенная служба
Данные указаны без учета газа, ввезенного в 2014-2016 годах, но оформленного в таможенном режиме импорт в декабре 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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