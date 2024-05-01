НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ В Гонконге запускают первые спотовые Bitcoin ETF и Ethereum ETF — что нужно знать? Сегодня 16:16 — Криптовалюта

В Гонконге запускают первые спотовые Bitcoin ETF и Ethereum ETF — что нужно знать?

Стало известно, что уже 30 апреля в Гонконге стартуют первые торги на спотовых фондах. Сообщения об этом появились на портале Bloomberg еще на прошлой неделе. В инициативе принимают участие несколько крупных компаний — HashKey Capital, Bosera Capital, Global Investments и China Asset Management. Все они получили одобрение на запуск ETF как для Биткоина, так и для Ethereum.

Это большой шаг для развития международного крипторынка. Особенно на фоне нерешительности SEC, которая только готовится высказать свое мнение касательно фондов для Ethereum. Плюс, следует учитывать и глобальность азиатской криптоиндустрии — 263 млн пользователей. В то время как в США эта цифра не превышает отметку в 57 млн.

Как запуск Bitcoin ETF в Гонконге повлияет на цену Биткоина?

Эксперты уже делают первые оптимистичные прогнозы. Ребекка Син, например, уверена, что в следующие 2 года приток капитала составит $1 млрд. Все благодаря запущенным спотовым фондам для BTC и ETH.

На популярность новых фондов повлияет также и то, что все они будут снабжены специальными механизмами. В первую очередь — подписки и погашения. Эти технологии позволят обменивать обычные активы на паи и наоборот. Американские ETF-фонды на данный момент работают по другой схеме. В них интегрирована модель, которая позволяет погашать выплаты только наличными.

Эксперты из Wintermute на такое нововведение реагируют тоже достаточно позитивно. Они считают, что подобный переход позволит повысить эффективность торговли и расширить возможности инвесторов.

Однако что может измениться глобально в индустрии с принятием этих фондов? Аналитик Bitget — Райан Ли — считает, что, по большому счету, речь идет о позитивных последствиях.

Во-первых, это общее влияние на рынок на фоне его небольшого спада. Это позволит сместить фокус внимания инвесторов в сторону Азии и привлечь капитал.

Во-вторых, решение китайского регулятора способно задать определенный тренд. Тогда и другие регионы охотнее перейдут к управлению криптовалютами. Они сделают покупку токенов более простой, доступной и безопасной. Рыночная активность повысится, а инвестиционные возможности возрастут.

Соответственно, запуск ETF-фондов окажет влияние и на саму главную криптовалюту. Аналитики предполагают, что это событие способно повысить ценность BTC до $90 тыс.

Чтобы не упустить потенциальную выгоду, а также всегда оставаться в курсе криптоновостей, наши эксперты предлагают обратить внимание на 99Bitcoins . Это информационная и образовательная платформа. На ней пользователи могут получать актуальные и достоверные данные о том, что происходит на рынке.

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Завершение

Мнение специалистов по поводу запуска ETF-фондов для BTC и ETH разделились. Одни считают, что на фоне повышенного спроса в Азии они способны принести большую прибыль. Другие же считают, что материковый Китай будет испытывать трудности с доступом к финансовым инструментам в Гонконге. Тем не менее сам факт их запуска показывает, что индустрия продолжает развиваться. Возможно, решение Гонконга также сможет повлиять и на действия SEC, а в США в скором времени появятся собственные фонды-ETF для Ethereum.

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