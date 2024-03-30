В Германии заявляют, что страна достигла предела в приеме беженцев из Украины — Finance.ua

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В Германии заявляют, что страна достигла предела в приеме беженцев из Украины

Мир
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В Германии заявляют, что страна достигла предела в приеме беженцев из Украины
В Германии заявляют, что страна достигла предела в приеме беженцев из Украины
В настоящее время в Германии зарегистрировано около 1,65 миллиона граждан Украины. Немецкие депутаты предупреждают о чрезмерной нагрузке и призывают к более равномерному распределению беженцев по всей Европе.
Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на Федеральное министерство внутренних дел ФРГ.
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По состоянию на март количество украинских мигрантов в ФРГ увеличилось на 250 тысяч человек по сравнению с прошлым годом.
Отмечается, что число украинцев, спасающихся от российской военной агрессии, в Германии больше, чем просителей убежища из других стран.
По словам депутата оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Александра Трома, федеральное правительство должно учитывать, что Германия достигла предела в приеме украинских беженцев.
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«Федеральное правительство должно срочно работать над более равномерным распределением вновь прибывших украинских беженцев от войны в Европе, Германия достигла своих пределов», — сказал политик.
Данные федерального статистического ведомства свидетельствуют, что женщины составляют около 80% украинских граждан в трудоспособном возрасте, которые с 2022 года нашли убежище в Германии.

Справка Finance.ua:

  • лагеря для беженцев в Германии, которые все еще предоставляют убежище украинцам;
  • в Дании трудоустроилось 55% беженцев из Украины. В соседней Германии украинцам для начала нужно овладеть языком, чтобы устроиться на работу;
  • правительство Чехии планирует внести изменения для украинских беженцев, которые планируют дольше остаться в стране.
По материалам:
Espreso.tv
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